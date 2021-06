Il 4 giugno è stata una giornata ''particolare'' per la Juventus. Il presidente Agnelli ha organizzato una conferenza stampa in cui ha colto l'occasione per ringraziare Fabio Paratici del lavoro svolto da direttore sportivo della società bianconera per ben undici anni. Il massimo dirigente però ha voluto parlare anche di altre tematiche, soffermandosi sulla Superlega ma anche sul ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. In merito alle competizione europea lanciata da Barcellona, Real Madrid e Juventus, Andrea Agnelli ha dichiarato che è stata ideata anche per stimolare la Uefa ad aiutare maggiormente i club europei a fronteggiare la crisi economica acuita dalla pandemia.

Per quanto riguarda invece il ritorno di Massimiliano Allegri, il presidente della Juventus non ha nascosto tutta la sua felicità per l'ingaggio del tecnico toscano. Ha voluto anche rimarcare il fatto che sia Allegri che il suo staff sono pronti ad affrontare la nuova esperienza professionale alla Juventus con grinta e voglia.

Andrea Agnelli sul ritorno di Massimiliano Allegri

"Questa è la prima volta che mi trovo a parlare del ritorno di Allegri alla Juventus. Max ha determinazione, voglia di rilanciarsi in un'esperienza professionale di lungo periodo, di programmazione e di crescita continua". Queste le dichiarazione del presidente della Juventus Andrea Agnelli riferite al ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri.

Proseguendo la sua considerazione, il dirigente ha aggiunto: "Siamo tutti estremamente felici". Ha poi parlato anche del nuovo staff dirigenziale per l'area sportiva, sottolineando che quando sarà completata la riorganizzazione, ci sarà una nuova conferenza stampa. Ha poi voluto elogiare anche il lavoro di Federico Cherubini, che dovrebbe sostituire Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo: "C'è grande determinazione e passione in Cherubini, ma del resto il suo lavoro lo dimostra, Fabio, Pavel e io l'abbiamo visto in tutti questi anni".

Il mercato della Juventus

Nei prossimi giorni Massimiliano Allegri inizierà a lavorare in vista della prossima stagione. Il tecnico toscano dovrebbe avere un ruolo importante anche nelle scelte di mercato andando ad affiancare Federico Cherubini. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico toscano vorrebbe ripartire la prossima stagione da Chiellini, Morata e Dybala. A proposito dell'argentino, nei prossimi giorni l'agente sportivo del giocatore Jorge Antun e la società bianconera potrebbero incontrarsi per ridiscutere il rinnovo contrattuale dell'argentino.