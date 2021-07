L'Inter sarebbe sempre più vicina ad assicurarsi le prestazioni di Hector Bellerin. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stato un principio di accordo con il ragazzo, ma servirebbe l'intesa definitiva con l'Arsenal. I Gunners valuterebbero il cartellino del calciatore circa 20-25 milioni di euro, mentre i dirigenti milanesi avrebbero intenzione di proporre un prestito con diritto di riscatto. L'accelerata decisiva dovrebbe avvenire quando sarà ufficializzato il trasferimento di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain.

Nel frattempo, la società di Zhang starebbe valutando anche altri profili per sostituire l'ex Borussia Dortmund. Oltre a Dumfries, valutato circa 20 milioni di euro dal PSV Eindhoven, i nomi che circolano sono quelli di Davide Zappacosta e Manuel Lazzari. L'ex Genoa sarebbe un affare low cost e molto semplice da concordare. Il terzino non sarebbe infatti centrale nel progetto di Thomas Tuchel e potrebbe lasciare subito il Chelsea. L'ex Spal, invece, avrebbe una valutazione di circa 20 milioni di euro, ma non sarebbe facile da ingaggiare perchè Claudio Lotito, dopo aver perso Inzaghi, non vedrebbe di buon occhio la cessione di un elemento fondamentale a una diretta concorrente nel campionato di Serie A.

Il Milan pensa a Isco per la trequarti

Il Milan avrebbe necessità di rinforzare la trequarti dopo il trasferimento di Hakan Calhanoglu all'Inter e vorrebbe intavolare una trattativa con il Real Madrid per assicurarsi le prestazioni di Isco. Il calciatore avrebbe il contratto in scadenza nel 2022 e la società di Florentino Perez sarebbe disposta a trattarne la cessione in questa finestra di mercato per evitare di perderlo a parametro zero nel mese di febbraio.

Attualmente, però, la valutazione del ragazzo sarebbe di circa 20 milioni di euro, cifra elevata per le disponibilità economiche rossonere.

Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, potrebbe venire incontro alla sua ex squadra escludendo il fantasista dal suo progetto tecnico. Milan e Real Madrid sarebbero inoltre in contatto per discutere del rinnovo del prestito di Brahim Diaz, che dovrebbe restare a Milanello con un diritto di riscatto fissato a circa 25 milioni di euro.

Per ingaggiare Isco, i dirigenti Maldini e Massara potrebbero decidere di far cassa cedendo i calciatori in esubero. Hauge piacerebbe in Bundesliga ed avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro. Anche Castillejo dovrebbe ritornare in Liga garantendo circa 10 milioni di euro, mentre Alessio Romagnoli sarebbe nel mirino del Tottenham che potrebbe accettare di pagare i 20 milioni di euro richiesti dal Milan.