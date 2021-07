La nazionale italiana di Roberto Mancini ha stupito anche i più scettici visto il grande Europeo fin qui disputato. Martedì 6 luglio la rappresentativa italiana si giocherà l'accesso alla fine della massima competizione europea per nazionali contro la Spagna. Tanti i giocatori che stanno brillando per l'Italia, una piacevole conferma è sicuramente Nicolò Barella dopo la grande stagione disputata contro l'Inter. Il centrocampista è uno dei giocatori maggiormente apprezzati sul mercato. Si è parlato infatti di un interesse del Real Madrid, che però non si è concretizzato.

Altra conferma importante è Manuel Locatelli, che ha segnato due gol nonostante non sia un titolare. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in settimana la Juventus dovrebbe incontrare il Sassuolo per definire il suo eventuale trasferimento nella società bianconera.

Ci sarebbe già l'intesa sul prezzo di mercato di Locatelli (circa 40 milioni di euro), si dovrebbe lavorare invece sulla modalità di pagamento del cartellino. Proprio il sito Calciomercato.it ha voluto lanciare un sondaggio a tifosi della Juventus chiedendo chi sarebbe il giocatore italiano che potrebbe far comodo alla squadra bianconera per la prossima stagione, al di là di Locatelli.

Barella il preferito dei nazionali italiani dai tifosi bianconeri togliendo Locatelli

Il giocatore ideale per la Juventus, secondo i tifosi, togliendo Manuel Locatelli è Nicolò Barella. Il centrocampista dell'Inter infatti sta dimostrando di essere un giocatore di qualità anche all'Europeo dopo la grande stagione nell'Inter.

Dei partecipanti al sondaggio infatti il 40,2% ha votato Barella come acquisto ideale per la Juventus. Al secondo posto Verratti con il 30,8%, terzo per Bastoni per il 16,4% e quarta Insigne con il 12,8%.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe investire solo su un centrocampista di qualità durante il calciomercato estivo.

L'eventuale arrivo di un altro mediano si concretizzerebbe solo se si dovesse presentare un'occasione di mercato. Come dicevamo si sta lavorando all'acquisto di Locatelli. Potrebbe inoltre arrivare Miralem Pjanic qualora il Barcellona dovesse cederlo in prestito. La società bianconera inoltre dovrebbe rinforzare anche il settore avanzato. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti avrebbe chiesto una quarta punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Piace Edin Dzeko della Roma anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare un giovane. Il preferito sembra essere Kaio Jorge, che potrebbe lasciare il Santos per circa 7 milioni di euro.