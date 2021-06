Il Milan avrebbe incontrato gli agenti che detengono la procura di Franco Vazquez. Il calciatore potrebbe essere l'erede di Hakan Calhanoglu. Il turco, infatti, ha raggiunto l'accordo per il trasferimento all'Inter dopo aver deciso di non rinnovare il contratto in scadenza con i rossoneri. I dirigenti di Elliott non avrebbero alzato l'ultima offerta da 3,5 milioni di euro. L'ex Bayer Leverkusen dovrebbe firmare un accordo triennale coi nerazzurri da 5 milioni di euro, più un milione di bonus.

In casa Milan, invece, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero stati dei contatti con Gerry Piccolillo, della Quan Sports Management.

Franco Vazquez, ex Palermo, è in uscita dal Siviglia e non sarebbe disposto ad allungare l'accordo con gli andalusi che scadrà il 30 giugno. Le sue caratteristiche tecniche sono quelle richieste dal tecnico Stefano Pioli per potenziare il 4-2-3-1.

La società rossonera, inoltre, avrebbe trovato anche l'accordo per la permanenza di Brahim Diaz. Con il Real Madrid si dovrebbe confermare il prestito con diritto di riscatto fissato a a venti milioni di euro. Il club di Florentino Perez, però, potrà riacquistare il calciatore avvalendosi del contro-riscatto che ammonterebbe a circa 25 milioni di euro.

Il Milan penserebbe a profili esteri

Il Milan, inoltre, starebbe valutando anche altri profili per potenziare il centrocampo in vista della prossima stagione che vedrà la squadra gareggiare anche in Champions League.

Gli occhi degli osservatori sarebbero anche su un altro trequartista del Siviglia. Si tratterebbe di Alejandro Gomez. L'argentino, trasferitosi in Liga a gennaio, dopo il litigio con il tecnico dell'Atalanta Gianpiero Gasperini, potrebbe ritornare in Italia per accasarsi in un club con alte ambizioni, in grado di garantirgli di lottare per lo scudetto.

L'operazione sarebbe anche al risparmio perché il cartellino dell'ex Catania avrebbe una valutazione di circa 8 milioni di euro.

Nel mirino del duo composto da Massara e Paolo Maldini ci sarebbero anche Dani Ceballos e Donny Van de Beek e Hakim Ziyech.

Lo spagnolo è ancora di proprietà del Real Madrid, ma potrebbe decidere di cambiare aria dopo una stagione poco esaltante con la maglia dell'Arsenal.

L'olandese dello United sarebbe seguito anche dall'Inter e avrebbe dato il suo consenso a una possibile cessione, ma il prezzo del cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro. Cifra ritenuto elevata per le casse rossonere.

Discorso analogo quello del giocatore del Chelsea, che non sarebbe titolare nel progetto di Tuchel e vorrebbe giocare con maggiore continuità. Il marocchino sarebbe valutato dai londinesi circa 50 milioni di euro. A tal proposito i rossoneri potrebbero pensare a delle operazioni a titolo temporaneo.