Sono giornate di trattative quelle che vedono protagonista la dirigenza del Crotone. La società calabrese sarebbe pronta a chiudere alcune operazioni in entrata per concedere dei rinforzi al tecnico Francesco Modesto, impegnato con la squadra nella sede di ritiro di Trepidò, nella Sila crotonese. Un tassello potrebbe giungere in attacco, un rinforzo che poterebbe il nome di Sebastian Musiolik, calciatore del Rakow. A centrocampo un nome che potrebbe fare al caso degli squali sarebbe quello di Zan Majer del Lecce.

Crotone, cercasi attaccante

Con le ormai imminenti partenze di Nwankwo Simy e Junior Messias il Crotone si starebbe guardando attorno per individuare qualche elemento utile per rinforzare l'attacco.

Belle ultime ore l'attenzione dei rossoblù si sarebbe soffermato sul nome di Sebastian Musiolik, attaccante del club polacco del Rakow ma nell'ultima stagione in forza al Pordenone. Per l'attaccante con il club neroverde sono giunte 31 presenze arricchite da 6 reti. Il club calabrese avrebbe già effettuato la sua richiesta: prestito con diritto di riscatto a condizioni facilmente raggiungibili durante la stagione sportiva.

Centrocampo, si guarda al Lecce

Anche in mezzo al campo con l'addio di Luca Cigarini, svincolato, il Crotone dovrà per forza di cose operare con un acquisto. Il profilo che potrebbe fare al caso dei calabresi sarebbe quello di Zan Majer, calciatore in forza al Lecce. Il suo arrivo in Calabria potrebbe concretizzarsi all'interno di uno scambio di cartellini con il passaggio del difensore Luca Martone in giallorosso al quale aggiungerebbe un conguaglio economico in favore dei pugliesi.

In uscita rimarrebbe il centrocampista Niccolò Zanellato per il quale però non sarebbero al momento giunte offerte ritenute congrue al valore del calciatore. Per lui rimarrebbero pero vive le piste Empoli e Sassuolo.

Crotone, le altre operazioni

In attacco un nome che sarebbe ormai prossimo alla firma è quello dell'attaccante del Bologna, Musa Juwara.

Il giovane gambiano, che vanta alcune presenze con i felsinei in Serie A, arriverebbe in rossoblù con la formula del prestito. Altro nome caldo sarebbe quello dell'attaccante dell'Empoli Andrea La Mantia che sarebbe sulla lista dei partenti del club toscano. Potrebbero inoltre separarsi le strade tra il Crotone e l'attaccante Emmanuel Rivière.

Il calciatore avrebbe ricevuto offerte da Cremonese e Vicenza oltre che di recente dalla Spal. Nessuna novità sul fronte portiere, Alberti Paleari in uscita dal Genoa avrebbe declinato l'offerta del Crotone e starebbe valutando un trasferimento alla Ternana o al Benevento.