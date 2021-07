Quello del 12 luglio è un giorno indimenticabile per l'Italia che sta festeggiando la vittoria dell'Europeo. Stamani gli azzurri sono tornati a Roma e i festeggiamenti stanno durando da diverse ore. Ma per un giocatore azzurro e della Juventus le giornate indimenticabili saranno diverse. Infatti, Federico Bernardeschi, il13 luglio si sposerà con la sua compagna Veronica Ciardi.

Bernardeschi si sposa

Queste sono ore di grande gioia per la nazionale italiana che è tornata a Roma dopo la vittoria di Euro 2020. Gli azzurri sono stati ricevuti dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ma l'Italia avrà anche la possibilità di festeggiare con i tifosi visto che con un pullman scoperto la nazionale girerà per le vie di Roma e potrà mostrare la coppa a tutti i tifosi presenti. Tra i giocatori che più stanno festeggiando il titolo di campione d'Europa c'è Federico Bernardeschi. Il giocatore della Juventus viene da una stagione difficile, ma in maglia azzurra ha ritrovato lo smalto perduto. Per Bernardeschi, però, i festeggiamenti proseguiranno anche il 13 luglio visto che si sposerà a Carrara con la sua compagna Veronica Ciardi. La coppia ha anche una bimba di 2 anni di nome Deva. La cerimonia si terrà nel Duomo di Carrara e poi il ricevimento si terrà nello stabilimento balneare acquistato proprio da Bernardeschi nei mesi scorsi.

Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus

Dopo il matrimonio, Federico Bernardeschi si godrà le vacanze e poi tornerà alla Continassa per allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. L'intenzione del numero 33 juventino sarebbe quella di restare a Torino, nonostante il contratto in scadenza nel 2022. La speranza di Bernardeschi è quello di riprendersi la Juventus per guadagnarsi il rinnovo di contratto.

La Juventus riprende la preparazione il 14 luglio

In attesa che Bernardeschi, Bonucci, Chiellini e Chiesa si godano le vacanze dopo l'Europeo, la Juventus nella giornata di mercoledì 14 luglio, riprenderà la preparazione. Alla Continassa si ritroveranno Arthur, Dybala, McKennie, Perin, Pinsoglio, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini e Pjaca.

I giocatori prima si sottoporranno ai test medici al JMedical e poi riprenderanno ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Dunque, dal 14 luglio, la Juventus comincerà ufficialmente la stagione 2021/2022. Nelle prossime settimane, al JTC si rivedranno anche i nazionali e in particolare il 20 luglio ci sarà il ritorno di Cristiano Ronaldo. Mentre per sapere quando torneranno i campioni d'Europa bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Ma Bernardeschi, Chiellini, Bonucci e Chiesa già il 12 luglio hanno avuto modo di rivedere Massimiliano Allegri. Infatti, il tecnico bianconero si è recato a Roma nell'hotel dove alloggia la nazionale per complimentarsi con i suoi giocatori.