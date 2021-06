Il Calciomercato rossonero è in continuo divenire poiché la dirigenza del Milan sta vagliando tutte le opportunità che potrebbero far comodo al fine di migliorare la rosa. Il nome più gettonato per rinforzare l'attacco rossonero sembra essere quello di Olivier Giroud, ma Paolo Maldini avrebbe un piano B che starebbe prendendo forma e porterebbe a Luka Jovic del Real Madrid. Sulla trequarti, invece, ci sono diverse possibilità e con la Lazio si starebbe cercando di sondare il terreno per capire se interesserebbe uno scambio che coinvolga Romagnoli e uno tra Luis Alberto, Milinkovic-Savic o Correa.

Calciomercato Milan, possibile un prestito biennale per Jovic

Secondo quanto riportato dai media italiani, Luka Jovic è l'ultimo nome che la dirigenza rossonera sta valutando, perché l'attaccante serbo vuole un club che gli dia fiducia e spazio. Il suo agente Fali Ramadani sta lavorando da mesi per trovare la soluzione migliore e c'è da considerare che Jovic era dato come molto vicino all'arrivo al Milan nel mercato di gennaio, il che implica che quella rossonera sarebbe una meta gradita. Olivier Giroud resta l'obiettivo principale, ma Jovic ora è il piano B. Maldini e Massara stanno definendo l'accordo di Brahim Diaz con il Real Madrid e hanno chiesto nuove informazioni sulla situazione dell'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte.

Ancelotti non sembra propenso a utilizzare Jovic, che potrebbe partire in prestito biennale con obbligo di riscatto. Jovic è appena tornato nella capitale spagnola dopo aver trascorso la seconda metà della stagione 2020-21 in prestito all'Eintracht, dove ha segnato quattro gol in campionato. E' stato un acquisto molto costoso per il Real Madrid, con gli spagnoli che hanno dovuto sborsare 60 milioni di euro per acquistarlo nel 2019.

Calciomercato Milan, si guarda in casa Lazio

Romagnoli potrebbe essere un obiettivo concreto per la Lazio, visto che Maurizio Sarri vuole una squadra competitiva per la prossima stagione. Nei giorni scorsi si è parlato di uno scambio che avrebbe coinvolto Luis Alberto, ma potrebbe non essere la contropartita giusta. Un'altra ipotesi riguarda Sergej Milinkovic-Savic, da tempo nel radar di Paolo Maldini.

Prendendo in considerazione il costo del cartellino del serbo, Romagnoli difficilmente basterebbe e si potrebbe inserire un altro giocatore. I profili giusti in tal senso potrebbero essere Rade Krunic o Rafael Leao, ma è anche chiaro che si tratta solo di un'idea. Joaquin Correa è forse un'opzione più realistica, con il giocatore che potrebbe accasarsi al Milan, poiché non sembra essere nei piani del nuovo allenatore della Lazio.