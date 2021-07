L'Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca delle occasioni. Manca un mese esatto al via della nuova stagione 2021-2022, che partirà nel week-end del 21-22 agosto. Beppe Marotta avrebbe sul suo taccuino molti nomi appetibili, come quelli di Scamacca e Petagna, che potrebbero andare a rinforzare la rosa dei campioni d'Italia, senza però che questo comprometta le casse finanziarie del club. I 70 milioni incassati dalla cessione di Achraf Hakimi sono serviti a dare una boccata d'ossigeno ad un bilancio in rosso. Ma la squadra andrà comunque rafforzata.

Se le alternative in difesa e a centrocampo sembrano essere sufficienti, molto più preoccupante risulterebbe il fronte d'attacco. L'unica certezza per il momento si chiama Romelu Lukaku. Il belga, reduce da due straordinarie stagioni in nerazzurro, è il perno centrale della squadra. Anche con Simone Inzaghi rimarrà al centro del progetto Inter. Nonostante la ferma intenzione del club di non volerlo vendere, offerte importanti sarebbero arrivate anche per lui. Una su tutte quella del Chelsea, che avrebbe messo sul piatto cifra enormi, oltre i 120 milioni di euro, ma la risposta è stata un secco no.

Lautaro Martinez aspetta il rinnovo

Chi invece risulta ancora in stand-by è Lautaro Martinez, fresco vincitore della Copa America con l'Argentina.

Il suo contratto con i nerazzurri scadrà a giugno 2023 e, per questo motivo, Marotta dovrà trattare con il suo nuovo entourage per cambiare i termini precedentemente accordati con l'ex agente del giocatore. A gennaio si era parlato di uno stipendio di 4,5 milioni di euro più bonus. Camano, attuale agente del Toro, vorrebbe rivedere questi accordi e intanto starebbe sondando il terreno per possibili offerte al suo giocatore.

Occhio, dunque, al Barcellona e all'Atletico Madrid. Se i blaugrana sono sommersi dalle difficoltà finanziarie, i colchoneros starebbero mettendo pressione. Gli stessi avrebbero già in passato provato a prendere il numero 10 dell'Inter con un'offerta di 40 milioni di euro. L'Inter vorrebbe trattenere il giocatore e quasi sicuramente, a meno di un'offerta attorno agli 80 milioni di euro, non lascerà andare via il suo attaccante da Milano.

Sanchez e Pinamonti verso l'addio, si cerca il vice di Lukaku

Sanchez e Pinamonti, invece, sarebbero ad un passo dall'addio. Il cileno, nonostante l'ultima buona parte di campionato, non sembra aver convinto. Inoltre, il suo ingaggio da sette milioni di euro a stagione risulterebbe pesante per le casse del club. Ecco che la società nerazzurra starebbe valutando probabili sostituti come Scamacca o Petagna. Keita continua a proporsi, ma fino ad ora Marotta non sembra avergli voluto aprire la porta. Si pensa anche ad altri nomi e l'Inter continua a fare le sue valutazioni per mettere a segno un colpo importante in attacco.