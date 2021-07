In casa Inter si stanno facendo alcune riflessioni su come rinforzare l'attacco in questa sessione estiva di Calciomercato. In uscita c'è Andrea Pinamonti, che vuole giocare con maggiore continuità, mentre c'è ancora incertezza su Alexis Sanchez, che non offre garanzie dal punto di vista fisico. La priorità, a prescindere, sarà quella di individuare finalmente un vice Lukaku che possa far rifiatare il centravanti belga non costringendolo a giocare sempre, anche quando non è al top della forma. Alla luce di ciò, sarebbe partito un casting con sette nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri.

Sette nomi per l'attacco

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco per completare il reparto avanzato con Lautaro Martinez, Romelu Lukaku e, probabilmente, Alexis Sanchez, a meno che il cileno non venga ceduto per liberarsi del suo pesante ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

I nerazzurri avrebbero sondato diverse piste, anche seguendo le indicazioni del nuovo allenatore, Simone Inzaghi. La priorità andrà a un giocatore che abbia caratteristiche simili a Big Rom, ma molto dipenderà anche dalle richieste delle rispettive società e dalle occasioni di mercato. Sono sette i nomi sul taccuino dei dirigenti nerazzurri, l'ultimo porta a Luka Jovic. L'attaccante serbo è stato proposto dal suo agente, Fali Ramadani, e potrebbe lasciare il Real Madrid anche con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto.

Nome che, però, potrebbe tornare in auge soprattutto negli ultimi giorni di mercato qualora il club meneghino non dovesse chiudere una trattativa prima in quella zona del campo. Altro calciatore con caratteristiche simili è Gianluca Scamacca, tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa e per cui ci sono stati dei contatti nei giorni scorsi.

Bisognerà vedere se gli emiliani si convinceranno a lasciarlo andare con la formula del prestito.

Gli altri giocatori nel mirino

Un altro attaccante accostato all'Inter nei giorni scorsi è stato Keita Baldé, con il Monaco disposto anche a liberarlo quasi a costo zero. In questo caso a non convincere sono le sue caratteristiche, visto che il senegalese potrebbe essere più il sostituto di Sanchez.

Pista complicata, invece, quella che porterebbe a Felipe Caicedo, visto che Claudio Lotito non vorrebbe rinforzare la società che gli ha soffiato l'allenatore in extremis.

Quotazioni in calo anche per Andrea Petagna, anche perché il Napoli è indeciso sul fatto di lasciarlo partire a causa dei problemi fisici di Lozano e Mertens e, inoltre, lo farebbe soltanto a titolo definitivo. In lista c'è anche Batshuayi, con il Chelsea disposto a lasciarlo libero in cambio di un piccolo indennizzo, come fatto con Giroud al Milan, ma il suo profilo desta qualche perplessità. Ultimo nome del listone sarebbe quello di Divock Origi, proposto da un intermediario, ma ha un ingaggio pesante e chiede un contratto lungo perché va in scadenza tra 11 mesi.