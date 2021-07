Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rinforzare in vista della prossima stagione è quello in attacco. I nerazzurri sono alla ricerca di un giocatore che possa far rifiatare Romelu Lukaku, e il club non è mai riuscito a individuare un calciatore con le caratteristiche giuste e che possa avere i giusti parametri economici. Cosa che, invece, potrebbe avvenire questa estate, paradossalmente in un periodo difficile per la società nerazzurra e per il mondo del calcio dal punto di vista economico. Il club meneghino, infatti, per il reparto avanzato avrebbe messo nel mirino il giovane centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca.

Inter su Scamacca

Una delle priorità dell'Inter in questa sessione estiva di Calciomercato potrebbe essere quella di individuare finalmente un vice Lukaku, cercato a lungo anche nelle scorse sessioni di mercato. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Keita Baldé, ma il suo arrivo potrebbe essere legato maggiormente all'ipotetico addio di Alexis Sanchez, anche per una questione di caratteristiche.

Il nome giusto per far rifiatare Big Rom, invece, potrebbe essere quello di Gianluca Scamacca. L'attaccante è tornato al Sassuolo dopo il prestito al Genoa ma potrebbe lasciare gli emiliani. I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi, in particolar modo tra i due massimi dirigenti, Giuseppe Marotta e Carnevali, legati anche da questioni extra calcistiche, e questo potrebbe facilitare il buon esito dell'affare.

Il club meneghino, dunque, potrebbe avere un'arma in più da giocare rispetto alla concorrenza, visto che anche la Juventus si è interessata a lui nei mesi scorsi. L'annata disputata con la maglia del Genoa è stata tutto sommato positiva per il classe 1999, che ha messo a segno otto reti e collezionato due assist in ventisei partite di campionato.

Le cifre dell'affare

Inter e Sassuolo avrebbero avuto qualche contatto per Gianluca Scamacca in questi giorni. I nerazzurri non possono permettersi pesanti investimenti e per questo motivo il centravanti potrebbe anche trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe anche diventare obbligo allo scattare di determinate condizioni o dal punto di vista morale, un po' come successo con Stefano Sensi l'anno scorso.

Il giocatore è valutato tra i 25 e i 30 milioni di euro ma, come detto per Keita, anche il suo arrivo sarebbe legato all'uscita di un giocatore, Andrea Pinamonti. Quest'ultimo potrebbe finire al Cagliari nell'ottica dell'affare Nandez, ma non è escluso che possa essere usato come contropartita anche per arrivare proprio a Scamacca, pagando il prestito con il suo cartellino, valutato 10 milioni di euro.