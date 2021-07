Valentino Lazaro potrebbe seguire Joao Mario al Benfica. L'indiscrezione sarebbe arrivata direttamente dal Portogallo dove il club allenato da Jorge Jesus vorrebbe ingaggiare l'ex Hertha Berlino per garantire un sostituto a Diogo Gonçalves e André Almeida. Questi ultimi, a causa dei tanti infortuni, non darebbero garanzie tecniche alla squadra. Il calciatore austriaco sarebbe un esubero per Inzaghi che, per la corsia destra, vorrebbe un rinforzo come Hector Bellerin, Denzel Dumfries e Manuel Lazzari.

L' Inter potrebbe valutare la possibile cessione di Nicolò Barella. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, dopo la vittoria dell'Europeo, il centrocampista sarebbe finito nel mirino di Liverpool e Manchester United. I Reds avrebbero fatto intendere di essere pronti a versare circa 70 milioni di euro nelle casse nerazzurre per assicurarsi le prestazioni dell'ex Cagliari. Una cifra che, così come accaduto con Hakimi, farebbe seriamente vacillare i dirigenti meneghini che, però, vorrebbero puntare seriamente sul calciatore, ritenendolo un leader anche per il futuro.

