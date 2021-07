Dopo la partenza di Achraf Hakimi, l’Inter ha da subito cercato delle alternative sul mercato. Nelle ultime settimane la società nerazzurra si è fiondata su Hector Bellerín, che potrebbe accasarsi all’Inter nei prossimi giorni.

L’accordo con il giocatore e la trattativa con l’Arsenal

L’Inter sarebbe vicina a un accordo con il terzino spagnolo, che avrebbe fin da subito approvato la destinazione nerazzurra. Dopo aver sondato varie alternative, l’Inter ha deciso di puntare tutto su Bellerín, giocatore in uscita dall’Arsenal. Dunque al momento l’Inter avrebbe in pugno il giocatore, avendo dalla propria parte un principio d’accordo con il giocatore.

Si parla di un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione, più vari bonus ancora non definiti. La parte più difficile però rimane la trattativa con l’Arsenal, che appare come una vera e propria guerra. L’Inter aspetta una mossa della squadra londinese, per poter definire l’accordo con la società inglese. Al momento la società nerazzurra punta tutto su un prestito con diritto di riscatto, mentre l’Arsenal vorrebbe un trasferimento definitivo. Dunque la società inglese spinge per un prestito con obbligo di riscatto. Da capire nelle prossime ore le mosse di entrambe le società. La società nerazzurra temporeggia, poiché ha dalla propria parte l’accordo con il giocatore che al momento appare la questione più importante.

Le alternative sondate dall’Inter

Se il braccio di ferro tra Arsenal e Inter dovesse prolungarsi, la società nerazzurra dovrebbe cercare delle alternative sul mercato. Nelle settimane passate si era parlato di Emerson Royal, terzino del Barcelona. La pista però si è raffreddata a causa di complicanze sulla percentuale di rivendita destinata al Real Betis.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dunque al momento da escludere la pista che porta al terzino brasiliano. Tra le altre alternative che l’Inter monitora è da segnalare Molina, esterno argentino dell’Udinese che nell’ultima stagione ha stupito in Serie A. Anche qui la valutazione sarebbe decisamente alta, con la squadra bianconera che chiede 20 milioni di euro.

Le altre alternative sarebbero Zappacosta del Chelsea, che nell’ultima stagione ha militato nel Genoa e Denzel Dumfries, terzino olandese del PSV. Ad oggi è ancora tutto da definire, ma Bellerín appare molto vicino all’Inter.

Le caratteristiche del terzino spagnolo

Hector Bellerín si candiderebbe perfettamente come post-Hakimi. Se da una parte è quasi impossibile sostituire il terzino marocchino, dall’altra il giocatore spagnolo sembrerebbe avere delle caratteristiche molto simili ad Hakimi. Bellerín è un esterno di spinta, dalle spiccate qualità offensive che però negli ultimi anni ha faticato molto a Londra. Proprio per questo l’Inter spinge per il numero 2 dell’Arsenal, che si propone come identikit ideale per la società nerazzurra.