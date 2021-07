Continua a muoversi la squadra di Gianpiero Gasperini sul mercato per esser pronta ad una nuova stagione ad alti livelli. Come lo scorso anno l'Atalanta lotterà su tre fronti: la Serie A, la Coppa Italia e la UEFA Champions League.

Gollini è pronto a salutare l'Atalanta

Continuano ad arrivare offerte per l'estremo difensore titolare bergamasco Pierluigi Gollini che incomincia a guardarsi intorno per una nuova grande avventura.

Intanto il Wolverhampton di Bruno Lage è pronto ad avanzare un offerta per il portiere, in quanto quel posto è rimasto libero a causa della partenza per Roma di Rui Patricio al prezzo di 11,5 milioni.

Il mercato in entrata dell'Atalanta

In questa sessione di calciomercato l'Atalanta cercherà di rinforzare la rosa già forte e competitiva dello scorso anno, ma come tutte le altre squadre dovrà far fronte a un budget limitato a causa della crisi economica dovuta dalla pandemia di Coronavirus che ha tolto numerosi incassi economici anche ai club di Serie A.

Stamani è spuntato un nome nuovo per l'attacco della dea, Matheus Cunha, attaccante brasiliano che milita in Bundesliga nell'Hertha Berlino.

Identikit del calciatore: Matheus Cunha

Cresciuto nel club brasiliano del Coritiba, viene acquistato dal Sion, dove esordì il 27 luglio, nella partita di andata del terzo turno preliminare di Europa League.

Ben presto riesce a conquistare il posto da titolare concludendo la prima stagione da professionista con un bottino di ben 10 reti segnate, diventando il giocatore rivelazione del campionato.

Il 24 giugno 2018 si trasferisce al RB Lipsia, ma dopo una stagione e mezza il 31 gennaio 2020 passa all'Hertha Berlino, firmando un contratto pluriennale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da quando gioca nell'Hertha Berlino ha collezionato 24 presenze con 11 reti.

Nello schema del 3-4-1-2 di Gasperini può ricoprire la posizione occupata tempo fa da Ilicic o da Gomez in quanto risulta essere un giocatore duttile e di qualità pur non essendo un gran goleador, come scritto dalla Gazzetta dello Sport.

Sfuma l'obiettivo Stengs

Intanto sfuma un obiettivo di mercato dell'Atalanta e di altre squadre italiane: Calvin Stengs. Esterno d'attacco che milita nel campionato olandese dell'Eredivise con l'AZ Alkmaar che secondo quanto riportato da fonti di mercato è pronto a trasferirsi in Francia al Nizza in un affare di circa 10 milioni di euro.

Asse di mercato Bergamo-Empoli

Per il momento è solo un ipotesi, ma l'asse di mercato Bergamo-Empoli è destinato a grandi cose visti i grandi progetti che sognano le due squadre.

Salvo colpi di scena il club toscano si assicurerà due giocatori in prestito dall'Atalanta: Roberto Piccoli e Viktor Kovalenko.

Altro obiettivo di questa operazione è il talento dell'Empoli e dell'Italia Under 21 Samuele Ricci, che ha una valutazione pari a 15 milioni.

Ma sul regista dell'Empoli sono piombate anche squadre inglesi come Leicester e Arsenal che voglio il calciatore.