Uno dei grandi protagonisti dell'Europeo dell'Italia fino a ora è stato sicuramente Nicolò Barella, andato anche a segno nei quarti di finale contro il Belgio, nel match finito 2-1 per gli azzurri. E dopo un'ottima annata con la maglia dell'Inter, inevitabilmente i top club europei hanno messo gli occhi su di lui, in particolar modo il Liverpool, alla ricerca di un sostituto di Wijnaldum all'altezza del centrocampista olandese, andato in scadenza di contratto e accasatosi al Paris Saint Germain. Proprio per questo motivo i nerazzurri hanno cominciato a muoversi per blindare il proprio gioiello.

Inter pronta a blindare Barella

L'Inter avrebbe cominciato a muoversi per blindare Nicolò Barella. Il centrocampista, acquistato dal Cagliari nell'estate del 2019 in un'operazione complessiva da quasi 40 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, ha un contratto fino a giugno 2024 e questo, dunque, dà una posizione di forza alla società nerazzurra che, però, dal proprio canto, vuole premiare il giocatore per la crescita avuta in quest'ultimo anno. Oltre a essere premiato come miglior centrocampista del campionato, infatti, il classe 1997 è un perno fisso della Nazionale italiana di Roberto Mancini ed è stato decisivo contro il Belgio venerdì ai quarti di finale segnando un gol di pregevole fattura nel 2-1 finale per gli azzurri.

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Suning, a differenza di quanto fatto con altri big, non ha mai preso in considerazione l'idea di privarsi di Barella, anche perché i tifosi lo ritengono una sorta di capitan futuro, anche per la sua fede nerazzurra sin dalla nascita. Attualmente il centrocampista ha un ingaggio da 2,5 milioni di euro ma presto potrebbe anche arrivare il rinnovo, con prolungamento di una o due stagioni, e ingaggio alzato a 4 milioni di euro più bonus.

Il tentativo del Liverpool

Il club che avrebbe mostrato maggiore interesse in questi ultimi giorni per Nicolò Barella è il Liverpool. Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, è un suo grande estimatore e lo vorrebbe per riempire la falla lasciata in mezzo al campo dall'addio di Georgino Wijnaldum. Stando a quanto riportato dal Mirror, gli inglesi hanno fatto più di un sondaggio ma l'Inter difficilmente lascerà andare il proprio centrocampista, soprattutto dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus inclusi, che ha sistemato i conti.

Non c'è più, dunque, quella necessità di fare cassa rispetto a qualche settimana fa. Questo a meno che il Liverpool non metta sul piatto una cifra completamente fuori mercato, superiore agli 80 milioni di euro. Ma in un mercato condizionato dalla pandemia, sembra una soluzione altamente improbabile.