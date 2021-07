Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare in questa sessione estiva di calciomercato è quello d'attacco. Sono tante le incertezze in casa nerazzurra, con Romelu Lukaku l'unico sicuro di restare a Milano. Poi c'è Andrea Pinamonti che, invece, sembra certo di partire visto che vuole giocare con maggiore continuità, mentre grande incertezza c'è intorno a Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con quest'ultimo che desta grandi perplessità dal punto di vista fisico. Per questo motivo il club meneghino si sta guardando intorno e l'ultima ipotesi porta al ritorno di Keita Baldé, che in nerazzurro ha già giocato nella stagione 2018-2019.

Inter su Keita

Uno dei nomi che potrebbe piacere all'Inter per rinforzare l'attacco questa estate è quello di Keita Baldé. L'attaccante senegalese ha disputato un'ottima annata con la maglia della Sampdoria, avendo messo a segno comunque sette reti e collezionato un assist in venticinque partite di campionato, di cui non tutte partendo dal primo minuto. I blucerchiati, però, non lo hanno tenuto e il giocatore è tornato al Monaco che, comunque, lo reputa in uscita non volendo puntare su di lui.

I nerazzurri lo hanno già tenuto in rosa nella stagione 2018-2019, quando non fu confermato dopo un'annata di alti e bassi conclusa con l'espulsione ingenua ricevuta nell'ultima gara di campionato contro l'Empoli.

Ora il possibile ritorno, legato anche all'incertezza sul futuro di Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. Il Nino Maravilla non dà garanzie dal punto di vista fisico e anche in Coppa America ha saltato quasi tutte le partite con il Cile e per questo potrebbe dire addio, anche per un ingaggio troppo alto, superiore ai 7 milioni di euro, per quella che è comunque una riserva.

Sul Toro, invece, tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno in sede: se qualcuno metterà sul piatto 80 milioni di euro a quel punto la cessione diventerà probabile. Al possibile acquisto del senegalese, inoltre, ci sarebbe già il placet del nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Le cifre dell'affare

Il Monaco prenderà in considerazione qualunque offerta per Keita Baldé, visto che l'attaccante senegalese ha il contratto in scadenza a giugno 2022.

Una situazione contrattuale che esclude, dunque, una possibile operazione in prestito con diritto o obbligo di riscatto. L'Inter ci starebbe lavorando e potrebbe acquistare il classe 1995 in cambio di un piccolo indennizzo, inferiore ai 5 milioni di euro. Operazione conveniente dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista tecnico. Keita, infatti, è ancora molto giovane e, dunque, potrebbe rappresentare un patrimonio dal punto di vista economico, oltre ad essere integro dal punto di vista fisico. In questo modo il club nerazzurro avrebbe un'alternativa di livello al duo formato da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.