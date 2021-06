Uno dei reparti che l'Inter potrebbe rivoluzionare la prossima estate è quello di centrocampo, visti i tanti giocatori in uscita. Inoltre, i nerazzurri devono fare i conti con quanto successo a Christian Eriksen, su cui ci sono ancora tanti dubbi, anche se la speranza è quella che possa tornare in campo. In uscita ci sono quei giocatori che sono tornati alla base dopo i rispettivi prestiti, come Radja Nainggolan e Joao Mario, ma potrebbe uscire almeno uno tra Vecino, Gagliardini e Stefano Sensi.

Alla luce di ciò, il solo arrivo di Hakan Calhanoglu a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, potrebbe non bastare e nel mirino adesso ci sarebbe Philippe Coutinho.

L'Inter vorrebbe Coutinho

L'Inter alla ricerca di elementi che possano alzare il tasso tecnico di centrocampo e l'arrivo di Hakan Calhanoglu potrebbe non essere il solo in questa sessione di Calciomercato. Nelle ultime ore, infatti, starebbe prendendo quota l'ipotesi di un clamoroso ritorno a Milano. Si tratta di Philippe Coutinho, che il Barcellona potrebbe cedere - anche se a titolo temporaneo - non essendo al centro del progetto.

I blaugrana, inoltre, devono sfoltire il reparto avanzato dopo gli arrivi di Memphis Depay e Sergio Aguero a parametro zero e il brasiliano rischierebbe di trovare sempre meno spazio, così come successo già in questa stagione. Soltanto12 le partite giocate in Liga, in cui ha messo a segno due reti e collezionato due assist, a fronte di due presenze raccolte in Champions League, con una rete all'attivo.

Troppo poco per il classe 1992, che all'Inter ha già militato quando era giovanissimo, dal 2010 al gennaio del 2013 quando, dopo il prestito all'Espanyol, è stato ceduto al Liverpool per 13 milioni di euro. E con la maglia dei Reds Coutinho è esploso, venendo ceduto al Barça a gennaio 2018 per ben 135 milioni di euro. Una cifra monstre che gli spagnoli non potranno più recuperare, anche per la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio, oltre che per un rendimento non all'altezza rispetto alle aspettative.

L'Inter fiuta il grande affare, per un giocatore che potrebbe rappresentare per Inzaghi ciò che è stato Luis Alberto quando era sulla panchina della Lazio.

Ci sarebbe il sì del Barcellona

L'Inter, come detto, fiuta il grande affare ed è pronta a scommettere su Philippe Coutinho. Il Barcellona, dal canto suo, avrebbe già dato il proprio benestare alla cessione in prestito, anche se c'è da stabilire la cifra dell'eventuale riscatto.

Da risolvere la questione contratto, dato che il club nerazzurro non vuole andare oltre i 4,5 milioni più bonus rispetto agli oltre 8 milioni attualmente percepito. Affinché arrivi la fumata bianca, dunque, o il Barça parteciperà al pagamento dello stipendio o il giocatore dovrà rinunciare a qualche cosa.