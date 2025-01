A Ryiad in Arabia Saudita venerdì 3 gennaio 2025 si gioca alle ore 20 italiane la semifinale di Supercoppa Italiana tra Milan e Juventus. La prima partita del nuovo anno vede un nuovo tecnico a a guidare i rossoneri dopo il pareggio in casa con la Roma, il Milan ha deciso di esonerare Paulo Fonseca e di affidare la squadra a Sergio Concenciao. Il neo tecnico portoghese ha provato a conoscere i propri giocatori e a dare una scossa all'ambiente rossonero. L'ambiente in casa Milan non è dei migliori tra contestazioni dei tifosi e un tremendo ritardo in campionato.

La supercoppa potrebbe essere l'occasione per stemperare gli animi e mettere in bacheca un trofeo. La Juventus non gode di ottima salute, la sindrome da pareggite non piace molto ai tifosi e il calcio di Thiago Motta non si sta realizzando, ma a parziale scusante per i bianconeri ci sono una serie di infortuni, soprattutto nel reparto difensivo che hanno costretto a dover provare soluzioni inedite il tecnico italo brasiliano. Anche per i bianconeri la Supercoppa potrebbe essere la svolta della stagione. In palio comunque, oltre alle ripercussioni psicologiche, c'è un trofeo che la vincente della semifinale, dovrà contendersi con l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha superato l'Atalanta nell'altra semifinale.

C'è grossa curiosità per vedere come si schiererà il nuovo Milan di Concenciao, ma non dovrebbero apparentemente esserci grosse novità. Nella difesa a quattro, la coppia centrale del Milan dovrebbe essere composta da Malick Thiaw e Fikayo Tomori favorito rispetto a Matteo Gabbia.

Il giocatore inglese è al centro di voci di calciomercato che lo vedono in partenza proprio verso la Juventus. Il tutto però dovrebbe essere stato messo in discussione visto il cambio in panchina. A completare il reparto difensivo del Milan ci dovrebbero essere Emerson Royal e Theo Hernandez. Centrocampo a 3 con il ritorno dal primo minuto di Ismael Bennacer e i compagni di reparto Youssuf Fofana e Tijani Reijnders.

Nei tre d'attacco saranno assenti Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Rafael Leao che è al seguito della squadra, ma non in condizione di giocare. Rientra però Christian Pulisic che supporterà l'attacco del Milan da destra Alvaro Morata e molto probabilmente Alex Jimenez.

Thiago Motta privo di Cabal e Bremer, ma anche dopo il divorzio da Danilo, dovrà schierare Gatti e l'ex rossonero Kalulu con il giovane Savona a destra e con McKennie a sinistra preferito a Cambiaso che comunque quasi sicuramente entrerà a gara in corso.

Manuel Locatelli, altro ex rossonero, ora capitano della Juventus dovreebbe far coppia a centrocampo con Thuram. In attacco Dusan Vlahovic dovrebbe essere supportato da uno tra Concenciao e Gonzalez sulla destra mentre a sinistra il turco Yildiz è recuperato. Centralmente dovrebbe toccare a Koopmeiners.

I tifosi di calcio si augurano che lo spettacolo sia migliore rispetto a quanto già visto nella sfida di campionato tra le due squadre.

Il direttore di gara sarà Andrea Colombo della sezione CAN di Como che verrà assistito dai guardalinee Perrotto e Dei Giudici con Ayroldi in veste di quarto ufficiale. Dalla sala VAR controlleranno sul monitor eventuali imprecisioni

La prima lista dei convocati di Sergio Concenciao per la semifinale di Supercoppa Italiana

Portieri: Maignan, Sportiello, Raveyre, Torriani

Difensori: Calabria, Emerson, Gabbia, Thiaw, Tomori, Pavlovic, Theo, Jimenez, Terracciano, Bartesaghi

Centrocampisti: Reijnders, Fofana, Bennacer, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Vos;

Attaccanti: Morata, Leao, Pulisic, Abraham, Camarda, Jovic, Traorè

I convocati di Thiago Motta per la semifinale di Supercoppa Italiana

Portieri: Perin, Pinsoglio, Di Gregorio;

Difensori: Cambiaso, Gatti, Kalulu, Savona, Rouhi

Centrocampisti: Adzic, Locatelli, Koopmeiners, McKennie, Douglas Luiz, Fagioli, Thuram,

Attaccanti: Conceicao, Yildiz, Vlahovic, Gonzalez, Weah, Mbangula.