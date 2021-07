La Juventus, tra qualche settimana, comincerà la preparazione estiva e così prenderà il via la seconda era di Massimiliano Allegri in bianconero. Il tecnico livornese ritroverà molti dei giocatori che aveva già allenato nella sua precedente avventura torinese. Tra questi ci sarà Cristiano Ronaldo.

Infatti Luca Momblano, su Twitter, ha spiegato che il fuoriclasse portoghese ha sciolto le riserve sul suo futuro: "CR7 ha espresso l’intenzione di proseguire con la Juventus".

Ormai i dubbi sul futuro di Cristiano Ronaldo sembrano fugati come aveva confermato anche Federico Cherubini.

Infatti, il ds bianconero aveva sottolineato che non c'erano segnali di un addio del campione lusitano alla Juventus.

Allegri riparte dalle sue stelle

Massimiliano Allegri nelle prossime settimane inizierà a pensare a come schierare in campo la sua Juventus. Il tecnico livornese ha a disposizione diverse alternative, e in più può contare su giocatori giovani e imprevedibili come Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

Vista l'abbondanza offensiva, Allegri starebbe anche pensando di schierare la Juventus con il 4-2-3-1. Questo gli potrebbe permettere di fare ruotare i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata, Paulo Dybala, Federico Chiesa e Dejan Kulusevski.

Il compito dell'allenatore toscano sarà quello di trovare l'abito migliore per far coesistere al meglio CR7 e La Joya.

Questa sarà in assoluto la sfida più intrigante per il tecnico livornese. Ronaldo e Dybala giocano insieme da tre anni, ma fanno meglio quando uno è titolare e l'altro no. In ogni caso, entrambi dovrebbero restare alla Juventus, perciò Allegri cercherà finalmente di trovare il giusto assetto per farli coesistere.

Prima amichevole con il Monza

La Juventus il 14 luglio si ritroverà alla Continassa per allenarsi in vista della ripresa del campionato. Al raduno bianconero, però, mancheranno molti nazionali che rientreranno a scaglioni. Massimiliano Allegri potrà contare fin da subito su Paulo Dybala. L'argentino, nella scorsa stagione, è stato fermato da tanti infortuni, ma finalmente dal 14 luglio potrà allenarsi con costanza e ritrovare la condizione fisica.

Dunque, Dybala sarà in campo anche per la prima amichevole della pre-season. La Juventus sarebbe già al lavoro per organizzare un test con il Monza come ha spiegato Adriano Galliani, ad della società lombarda: "In trattativa avanzata per un'amichevole interna con la Juventus il 31 luglio, mancano però ancora le firme per ufficializzare l’evento".

Dunque, non resta che attendere l'ufficialità per quella che dovrebbe essere la prima uscita della Juventus di Massimiliano Allegri.