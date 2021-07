L'Inter è chiamata a un'annata importante, visto che dovrà difendere il titolo conquistato a 11 anni dall'ultima volta. I nerazzurri hanno dominato il campionato, ma questa estate hanno perso due elementi importanti come Antonio Conte e Achraf Hakimi. Il club meneghino ha deciso di puntare sulla continuità dal punto di vista tattico e per questo motivo hanno deciso di puntare su Simone Inzaghi. L'allenatore ha obiettivi importanti e non si tirerà indietro anche se avrebbe avanzato le proprie richieste sul mercato, pur consapevole delle difficoltà economiche a cui il club meneghino deve far fronte.

Le richieste di Inzaghi

Nel momento in cui ha deciso di accettare il contratto biennale, fino a giugno 2023, con opzione per il terzo anno, Simone Inzaghi era consapevole delle difficoltà economiche dell'Inter, che è stata quasi costretta a cedere Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi.

La società nerazzurra ha deciso di puntare su di lui per dare continuità dal punto di vista tattico, visto che l'ex allenatore della Lazio, come il suo predecessore Antonio Conte, punta sul 3-5-2. Il tecnico non si tira indietro e crede nello scudetto, ma avrebbe avanzato le sue richieste affinché la squadra sia competitiva con Juventus, Milan, Napoli e Atalanta su tutte.

Inzaghi vorrebbe tre elementi: in primis avrebbe chiesto un rinforzo sulla fascia destra e uno sulla fascia sinistra, anche se in quest'ultimo caso tutto dipende dall'eventuale cessione di uno tra Ivan Perisic e Federico Dimarco.

Un'altra richiesta avanzata dal neo tecnico nerazzurro è quello di un attaccante che possa andare a ricoprire il ruolo di vice Lukaku.

I possibili nomi

Sono stati tanti i nomi accostati all'Inter in queste settimane, anche se ci sarebbero alcune trattative più avanzate. Sugli esterni i nomi caldi sono quelli di Hector Bellerin e Alex Telles, che potrebbero arrivare in prestito con diritto di riscatto rispettivamente da Arsenal e Manchester United, anche se i Gunners chiedono l'inserimento dell'obbligo di riscatto, che scatterebbe a determinate condizioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In attacco, invece, il nome giusto sembrerebbe essere quello di Keita Baldé, tornato al Monaco dopo il prestito alla Sampdoria. Il giocatore non rientra nei piani dei monegaschi e per questo motivo potrebbero anche decidere di liberarlo a parametro zero con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Il jolly, per cui c'è stata un'accelerazione nelle ultime ore, è Nahitan Nandez.

Inter e Cagliari stanno trattando e l'affare potrebbe anche concludersi nelle prossime ore, con il centrocampista uruguaiano che avrebbe già detto sì alla proposta della società nerazzurra.