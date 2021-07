Uno dei reparti che potrebbe subire modifiche in questa sessione estiva di calciomercato in casa Inter è quello di attacco. I nerazzurri vogliono tenere Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, nonostante le sirene di mercato provenienti da Spagna e Inghilterra, mentre c'è maggiore incertezza sulle loro alternative. Alexis Sanchez non dà garanzie dal punto di vista fisico, come dimostrato anche in Coppa America, mentre Andrea Pinamonti è in uscita per giocare con maggiore continuità. Proprio per questo, negli ultimi giorni sarebbe emerso un nuovo nome che potrebbe far gola ai nerazzurri, quello di Andrea Petagna.

L'attaccante del Napoli ha dichiarato di trovarsi bene sotto la guida di Luciano Spalletti, tuttavia, l'interesse da parte dell'Inter potrebbe fargli cambiare idea, poiché i meneghini la scorsa stagione si sono laureati campioni d’Italia e qualificati in Champions League.

Inter su Petagna

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco in vista della stagione calcistica che sta per iniziare. Si è fatto il nome di Giacomo Raspadori, ma i nerazzurri lo avrebbero bloccato solo per il prossimo anno, vista la volontà del Sassuolo di non privarsene subito. Per questo motivo, per il reparto avanzato, Simone Inzaghi avrebbe chiesto un giocatore già pronto in grado di poter giocare e fare la differenza sin da subito.

Pertanto, Marotta si sarebbe attivato per portare Andrea Petagna a Milano. Il classe 1995 piace molto al tecnico ex Lazio essendo in grado di giocare sia con Lautaro Martinez che con Romelu Lukaku, dato che anche al Napoli spesso gioca lontano dalla porta.

Petagna è dotato di una fisicità importante. Alto quasi 190 centimetri, è un attaccante che fa della prestanza fisica un punto forte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È molto bravo a difendere la palla e a giocare spalle alla porta, qualità queste che gli permettono di far salire la squadra. Dotato di buona tecnica, calcia con entrambi i piedi ed è sempre pronto a sacrificarsi per i compagni. Un profilo ideale dunque per far rifiatare Lukaku durante il corso della stagione.

La possibile trattativa con il Napoli

Inter e Napoli sarebbero pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Andrea Petagna. I partenopei non considerano il giocatore incedibile, anzi, nelle ultime ore avrebbero già individuato un suo probabile sostituto: Felipe Caicedo della Lazio. Il Napoli valuta il centravanti intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante, che i nerazzurri potrebbero provare ad abbassare con l'inserimento di una contropartita tecnica.

Il nome sul piatto potrebbe essere quello di Matías Vecino, giocatore che la società azzurra segue da diverso tempo e che piace molto a Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo infatti non ha mai smesso di pensare al centrocampista uruguaiano, suo pupillo nell’avventura sulla panchina dell'Inter (2017-2019).

L’ex Fiorentina ha infatti le caratteristiche giuste per il suo Napoli, con grandi capacità di inserimento in zona gol ed equilibrio in mediana.