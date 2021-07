L'Inter è una delle protagoniste di questa sessione di Calciomercato, sia per quanto riguarda le cessioni che per quanto riguarda gli acquisti. In uscita è andato già via Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi, ma il club nerazzurro potrebbe fare ancora qualcosa per fare cassa e avere il tesoretto necessario da investire seguendo le indicazioni date dal nuovo allenatore, Simone Inzaghi. Una di queste riguarda l'attacco, visto che con ogni probabilità andrà via Andrea Pinamonti, mentre c'è incertezza su Alexis Sanchez: per questo motivo il tecnico avrebbe fatto il nome di Keita Balde, ritenuto in grado di giocare sia da prima che da seconda punta.

Inzaghi vorrebbe Keita

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in attacco in vista della prossima stagione. Si è fatto il nome di Giacomo Raspadori, ma i nerazzurri lo avrebbero bloccato solo per il prossimo anno, vista la volontà del Sassuolo di non privarsene subito. Per questo motivo, per il reparto avanzato, il nuovo allenatore nerazzurro, Simone Inzaghi, avrebbe chiesto un giocatore che ha già lanciato e valorizzato alla Lazio, Keita Balde. L'attaccante senegalese è tornato al Monaco dopo il prestito alla Sampdoria, ma difficilmente resterà ai monegaschi. In queste ultime ore sarebbero stati fatti passi avanti nella trattativa, con l'agente del giocatore, Federico Pastorello, che quest'oggi era in sede per parlare con la società del possibile trasferimento.

Il giocatore classe 1995 rappresenterebbe il rinforzo ideale per sostituire Andrea Pinamonti, essendo in grado di giocare sia con Romelu Lukaku che con Lautaro Martinez e con Alexis Sanchez, qualora il "Nino Maravilla" restasse a Milano, andrebbe a comporre un reparto avanzato di tutto rispetto e molto competitivo in Italia e in Europa.

Anche dal punto di vista economico potrebbe rappresentare un affare, visto che non è escluso che il Monaco lo lasci andare anche a zero o comunque in cambio di una cifra simbolica, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022.

L'ammissione dell'agente

Lo stesso agente di Keita Balde, Federico Pastorello, intercettato sotto la sede dell'Inter, ha ammesso come si sia parlato dell'attaccante senegalese e non di Romelu Lukaku o Valentino Lazaro, accostato al Benfica in questi giorni.

Queste le sue parole: "L'incontro è andato bene, abbiamo fatto il punto su varie situazioni. L'Inter può stare tranquilla su Lukaku? Certo, Romelu ora è in vacanza meritata. Sono venuto per parlare di Keita Balde, l'Inter è ancora interessata: Inzaghi lo conosce molto bene e si sta valutando".

Quello di Keita a Milano sarebbe un ritorno, avendo giocato in nerazzurro già nella stagione 2018-2019, segnando anche uno dei due gol decisivi per la vittoria contro l'Empoli all'ultima giornata, successo utile per la qualificazione in Champions League.