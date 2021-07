La società nerazzurra, inoltre, avrebbe trovato l'accordo con il Cagliari per la cessione di Henrique Dalbert. Il brasiliano dovrebbe andare in Sardegna con la formula che prevede un prestito con diritto di riscatto. La cifra si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro. Gli stessi che avrebbe offerto il Trabzonspor Kulübü. La destinazione turca, però, non sarebbe stata accettata dalla famiglia del calciatore. Cagliari e Inter starebbero anche parlando del possibile ritorno in gialloblu di Radja Nainggolan e di Nahitan Nandez . Il belga attenderebbe soltanto la buonuscita per poi firmare un nuovo contratto con il club di Giulini. L'uruguaiano, che ha una valutazione di circa 30 milioni di euro, dovrebbe essere sacrificato come confermato dalle parole di Leonardo Semplici.

