Uno dei giocatori che non rientra nei piani dell'Inter in vista della prossima stagione e sicuramente sarà ceduto in questa sessione estiva di Calciomercato è Dalbert Henrique. L'esterno brasiliano è tornato dal prestito al Rennes ma a Milano è chiuso da Federico Dimarco, tornato alla base dopo il prestito all'Hellas Verona, e Ivan Perisic. Il suo futuro sembrava destinato essere al Trabzonspor, in Turchia, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni di euro ma il giocatore ha deciso di dire no al trasferimento. E nelle ultime ore come ipotesi per il suo futuro sarebbe spuntato il Cagliari, in cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra visto che i rossoblu hanno deciso di non prolungare il contratto di Asamoah.

Cagliari su Dalbert

L'asse tra Inter e Cagliari potrebbe essere molto calda in questa sessione estiva di calciomercato. Le due società stanno parlando da tempo del trasferimento a titolo definitivo di Radja Nainggolan dopo aver giocato negli ultimi due anni in prestito in Sardegna (ad eccezione dei primi sei mesi della scorsa stagione). Ma negli ultimi giorni il club di Tommaso Giulini, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe mostrato interesse anche per un altro tesserato nerazzurro, Dalbert Henrique. L'esterno brasiliano è tornato a Milano dopo il prestito al Rennes, con il club francese che ha deciso di non acquistarlo a titolo definitivo al termine di un'annata negativa, in cui ha totalizzato solamente tredici presenze in Ligue 1 e quattro in Champions League, con un assist all'attivo.

Il suo futuro sembrava essere destinato in Turchia, al Trabzonspor, ma il giocatore ha deciso di rifiutare il trasferimento e proprio per questo si sarebbe riaperta la pista che lo porterebbe in Sardegna. Operazione non semplice ma che potrebbe vedere coinvolti diversi giocatori.

Le cifre dell'affare

L'Inter vorrebbe cedere Dalbert Henrique provando a incassare una cifra tra i 7 e gli 8 milioni di euro, come dimostrato dall'accordo che era stato trovato con il Trabzonspor.

Una cifra che il Cagliari difficilmente potrà permettersi di investire ma con l'inserimento anche di Radja Nainggolan nell'affare, i nerazzurri potrebbero chiedere in cambio il cartellino di Nahitan Nandez, già accostato al club meneghino nelle scorse settimane. La sua valutazione si aggira intorno ai 30 milioni di euro ma non è esclusa un'operazione in prestito oneroso, pagato con i cartellini di Dalbert e Nainggolan, con obbligo di riscatto.

Formula che sarebbe molto simile a quella che portò a Milano Nicolò Barella nell'estate del 2019 per una cifra complessiva sui 40 milioni di euro seppur senza l'inserimento di contropartite tecniche in quel caso.