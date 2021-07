Uno dei nomi che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è quello di Andrea Belotti. Il Gallo è in scadenza di contratto a giugno 2022 e per questo motivo il Torino, molto probabilmente, sarà costretto a cederlo per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo. Non mancano le società interessate al centravanti italiano, nonostante un Europeo vissuto all'ombra di Ciro Immobile. La Roma è il club che si è mosso con maggiore anticipo ma i giallorossi non sono gli unici visto che da battere c'è la concorrenza del Milan, sebbene i rossoneri stiano chiudendo l'acquisto di Giroud in queste ore.

La Roma sfida il Milan per Belotti

La Roma è alla ricerca di un centravanti da regalare a José Mourinho in vista della prossima stagione. Vista l'incertezza su Edin Dzeko, che potrebbe essere ceduto e piace sempre a Inter e Juventus, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Andrea Belotti, che andrebbe a giocarsi la maglia da titolare con Borja Mayoral, rimasto in prestito dal Real Madrid. Il Gallo era stato accostato ai capitolini già nelle scorse sessioni di mercato ma l'affare non è mai decollato per la ferma volontà del Torino di non privarsene.

Oltre alla Roma, su Belotti c'è da segnalare sempre il vivo interesse del Milan. I rossoneri stanno tesserando in queste ore Olivier Giroud, arrivato a Milano poco fa, ma cercano un'altra prima punta alla luce dell'incertezza sulle condizioni fisiche di Zlatan Ibrahimovic, operatosi al ginocchio.

Il Gallo nell'ultima stagione è stato decisivo per la salvezza del Torino, nonostante un Europeo vissuto all'ombra di Ciro Immobile, avendo messo a segno tredici reti e collezionato sei assist in trentacinque partite. Numeri importanti, avendo giocato in una squadra che ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative, in lotta per la salvezza fino alle ultime giornate.

La richiesta del Torino

La situazione contrattuale di Andrea Belotti potrebbe costringere il Torino a privarsi del proprio centravanti e capitano. Il patron dei granata, Urbano Cairo, però, non vuole svendere l'attaccante e per questo motivo chiede una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro. Sia la Roma che il Milan, però, vogliono inserire nell'affare contropartite tecniche per abbassare notevolmente l'esborso economico.

I giallorossi vorrebbero proporre i cartellini di Marash Kumbulla, arrivato a Roma solo un anno fa dall'Hellas, e del giovane Tommaso Milanese. I rossoneri, invece, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Leao o Rade Krunic, pur con una valutazione estremamente diversa tra i due visto che l'attaccante portoghese è valutato quanto Belotti, mentre il centrocampista ha una valutazione tra i 5 e gli 8 milioni di euro.