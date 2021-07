L'Inter in questa sessione di Calciomercato potrebbe rivoluzionare le fasce. In uscita, infatti, c'è Achraf Hakimi, ad un passo dal Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, con visite mediche fissate per martedì, ma occhio anche alla possibile cessione di Ivan Perisic, che ha il contratto in scadenza a giugno 2022. Per questo motivo sarà necessario intervenire in entrata, anche se non ci si potrà permettere grossi investimenti e per questo si cercheranno le occasioni che questo mercato fornirà. Una di queste potrebbe portare ad un clamoroso ritorno, quello del terzino brasiliano Alex Telles, che in nerazzurro ha militato già nel 2015-2016.

Possibile Idea Telles

L'Inter è in cerca di rinforzi sulle fasce e nelle ultime ore starebbe prendendo quota l'ipotesi di un ritorno in nerazzurro, quello di Alex Telles. Il terzino brasiliano attualmente è in forza al Manchester United, ma il rendimento nell'ultima stagione è stata al di sotto delle aspettative, avendo trovato pochissimo spazio e per questo i Red Devils sarebbero disposti a lasciarlo partire. Sono soltanto nove le presenze raccolte in Premier League, con due assist all'attivo, a fronte di sette partite giocate in Europa League.

Il giocatore, poi, conosce molto bene Milano visto che ha militato all'Inter nella stagione 2015-2016, arrivato in prestito dal Galatasaray con diritto di riscatto, poi non esercitato a causa del fatto che il club meneghino stesse facendo i conti con i paletti del fair play finanziario.

Telles ha un contratto fino a giugno 2024 che, sicuramente, potrebbe non facilitare la trattativa ma, come detto, il Manchester è pronto a lasciarlo andare visto che in quel ruolo punta soprattutto su Shaw.

Le possibili cifre dell'affare

I rapporti tra Inter e Manchester United sono sicuramente ottimi, come testimoniano i trasferimenti all'ombra del Duomo negli ultimi anni di Romelu Lukaku, per 75 milioni di euro, Alexis Sanchez e Ashley Young, entrambi a parametro zero.

La valutazione di Alex Telles si aggira intorno ai 20 milioni di euro e i Red Devils vogliono cederlo per provare a fare cassa. Dopo la cessione di Hakimi al Paris Saint Germain, i nerazzurri potrebbero avere il tesoretto necessario da reinvestire sul calciatore, sperando in un piccolo sconto visto che la cifra stanziata per un acquisto in quel reparto si aggirerebbe intorno di 15 milioni di euro.

Non è escluso neanche che le due società possano discutere e trattare sulla base di un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Il Manchester lo ha acquistato l'anno scorso per 15 milioni di euro e per questo, con una simile operazione recupererebbe l'intero investimento, oltre a realizzare una piccola plusvalenza.