Nelle scorse ore sarebbe avvenuto un colloquio tra l'agente del terzino classe 1995 Hector Bellerin e la società londinese dell'Arsenal, che ne detiene il cartellino. Il laterale sinistro spagnolo nelle ultime settimane viene insistentemente accostato all'Inter.

Ancora contatti tra Arsenal, Inter e Bellerin

L'Inter, dopo l'addio di Hakimi, passato al Paris Saint Germain, è da ormai alcune settimane alla ricerca di un laterale e la scelta sembra esser caduta proprio su Bellerin.

Nel pomeriggio di questo giovedì l'agente del giocatore è arrivato nella capitale inglese per discutere e capire con i Gunners quale sarà il futuro del suo assistito.

Secondo le testate giornalistiche inglesi, il colloquio tra le parti sarebbe stato molto positivo in quanto il club londinese avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto, una formula di trattativa particolarmente gradita dal club nerazzurro. Unico dettaglio ancora da limare riguarda il costo dell'operazione, poiché appunto l'Arsenal vorrebbe cederlo attraverso un prestito oneroso per assicurarsi, con questa mossa, un incasso dalla partenza temporanea del giocatore.

Finora con la maglia dei Gunners, Bellerin ha collezionato 284 presenze, trovando anche 14 gol e 36 assist. A Londra ha vinto tre FA Cup (2015, 2017, 2020) e tre Community Shield (2015, 2017, 2020).

Lautaro, l'Atletico Madrid avrebbe cambiato obiettivo

Altra notizia importante in casa nerazzurra riguarda l'Atletico Madrid che sembra aver mollato la presa (per il momento) per Lautaro Martinez.

Diego Simeone continua a nutrire un forte interesse per l'attaccante argentino, ma in questo momento non ci sarebbero le condizioni per far andare in porta l'eventuale trattativa.

I madrileni probabilmente riproveranno un assalto a Lautaro nelle sessioni di mercato future, ma in questo momento il club campione della Liga non può permettersi di investire gli 80 milioni di euro richiesti dal club nerazzurro per Lautaro Martinez.

Il club biancorosso ora pensa a un'alternativa in attacco e i nomi più quotati sono quelli di Rafa Mir e di Antoine Griezmann.

Il primo, reduce da una stagione molto prolifica con la maglia dell'Huesca, appartiene al Wolverhampton che chiede 20 milioni di euro per il giocatore. Mentre per Griezmann la trattativa sarebbe molto più complessa, in quanto il Barcellona vorrebbe uno scambio con Saul, che andrebbe così a vestire la maglia blaugrana, anche se i madrileni non sarebbero molto convinti.