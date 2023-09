Nella notte italiana tra il 3 e 4 settembre si è disputata la partita tra i Los Angeles FC di Giorgio Chiellini, ora in Usa dopo aver lasciato la Serie A, e l'Inter Miami di Leo Messi. La squadra allenata da Martino ha ottenuto una nuova vittoria che rilancia gli Herons in corsa per ottenere un posto per i play off della MLS.

MLS: incredibile l'effetto Messi, altri due assist e nuova vittoria

La vittoria contro i Los Angeles FC, campioni in carica della Major League Soccer, per 3-1 ha permesso all'Inter Miami della "Pulce" di rilanciarsi in classifica a caccia di una posizione importante per disputare i play off.

Il talento argentino ha contribuito alla vittoria contro El Trafico (soprannome dato dai tifosi e adottato dai media in riferimento all'iconico traffico che contraddistingue la città e le autostrade di Los Angeles) realizzando ben due assist.

Ora l'Inter Miami è al quattordicesimo posto in classifica nel gruppo Est e l'obiettivo della squadra di Tata Martino, cioè la conquista dei play off, si avvicina leggermente dato che ora dista solamente otto punti. Tali punti dovranno essere recuperati nelle ultime nove giornate di campionato ricordando inoltre che gli Herons dovranno disputare anche la finale della Coppa US Open il prossimo 28 settembre contro gli Houston Dynamo.

La sintesi della partita tra Los Angeles FC e Inter Miami

Il match disputato tra le due squadre è stato ricco di emozioni e colpi di scena fin dal primo tempo. Infatti dopo alcuni rischi iniziali l'Inter Miami è passato in vantaggio al quattordicesimo minuto grazie al goal di Facundo Farias su assist di Tomas Aviles. L'attaccante argentino ha battuto il portiere avversario, John McCarthy, con un tiro rasoterra.

Nel corso della prima frazione di gioco i giocatori del Los Angeles FC hanno cercato di recuperare il goal subito, ma senza particolare successo.

Nel secondo tempo il copione della partita non cambia. Parte subito forte l'Inter Miami per cercare di chiudere il match e l'occasione giusta arriva al minuto cinquantuno quando Sergio Busquets ha trovato libero Leo Messi che con un passaggio ha servito in area di rigore il terzino spagnolo Jordi Alba che a quel punto ha segnato con un bel sinistro.

Subito dopo il secondo goal il tecnico dei Los Angeles FC, Cherundolo, ha tentato di scuotere i suoi ragazzi con tre cambi e sbilanciandosi in avanti, ma senza ottenere gli effetti sperati.

Al minuto 83 gli Herons hanno chiuso definitivamente il match con un goal dell'ecuadoriano Leonardo Campana che è riuscito a sfruttare un assist al bacio di Messi per portare il risultato dell'incontro sul 0-3.

A nulla è servito il goal di Hollingshead per i LA per tentare la sconfitta in casa. La partita è terminata con il risultato di 1-3.