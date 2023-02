Tra meno di due settimane inizierà il nuovo Mondiale di Formula 1 che aprirà le danze domenica 5 marzo in Bahrein, sul circuito di Manama. Sarà un Mondiale composto da 23 gare e ricco di aspettative per nuovi circuiti, nuovi piloti e nuovi team principal.

Dietro alle favorite Red Bull, Merceder e Ferrari, in questa nuova stagione ci sono almeno tre scuderie che coltivano l'ambizione di migliorare le proprie performance: Alpine, McLaren e Aston Martin.

La nuova Alpine a caccia di podi e meno ritiri nel Mondiale 2023 di F1

La nuova Alpine scenderà in pista per il Mondiale 2023 di Formula 1 con alla guida la coppia francese formata da Pierre Gasly ed Esteban Ocon.

La scuderia di Enstone è stata l’ultima squadra a presentare la monoposto 2023. L’ultima stagione di F1 aveva visto l’Alpine fare un bel passo avanti rispetto ai Mondiali precedenti, infatti la scuderia francese è riuscita a chiudere al quarto posto nel Mondiale costruttori dietro alla Mercedes, alla Ferrari e ai campioni del Mondo della Red Bull.

La nuova Alpine A523 ha voglia di ridurre il gap presente con le tre grandi del circuito (Mercedes, Ferrari e Red Bull) cercando magari di ottenere qualche podio nel corso della stagione e riducendo i ritiri nel corso dei week-end di gara.

L’Alpine-Renaut ha lavorato molto sui punti deboli della A522 che abbiamo visto in pista lo scorso anno, concentrandosi dunque sul migliorare l’affidabilità del motore creando un nuovo sistema di raffreddamento che possa permettere alla power unit di respirare meglio.

Nel corso della presentazione della nuova monoposto il Team Principal Otmar Szafnauer ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dai meccanici e gli ingegneri per sviluppare la A523 e ha parlato anche degli obiettivi per il 2023 affermando: “Per il nuovo campionato del Mondo vogliamo come minimo arrivare quarti nella classifica costruttori, poi vogliamo più punti, più podi e meno ritiri.

Vogliamo avvicinarci di più ai top team”.

Rispetto alla A522, la nuova A523 intravista nello shakedown di Silverstone evolve radicalmente rispetto alla sua precedente forma. Si può notare come la monoposto del 2023 abbia un muso meno arrotondato e più piatto rispetto a quella del 2022. Un’altra differenza importante riguarda le pance dell’auto, che mostrano ora un disegno un po' diverso sotto la presa dei radiatori, con l’obiettivo di ottenere più pulizia dei flussi lungo il fondo e la fiancata.

La livrea è rimasta quasi uguale a quella vista dello scorso anno, ovvero di colore blu e rosa con una grande presenza anche di nero.

La McLaren con la MCL60 punta a migliorare il quinto posto della scorsa stagione

La McLaren ha presentato la nuova monoposto del 2023 battezzata con il nome di MCL60 che sarà guidata dal pilota britannico Lando Norris (ormai alla sua quinta stagione in F1 con la scuderia di Woking) e dal rookie australiano Oscar Piastri.

Ci sarà inoltre un nuovo Team Principal: Andrea Stella, ingegnere italiano che lavora in McLaren dal 2015, che prende il posto del dimissionario Andreas Seidl.

Nel corso della presentazione della nuova monoposto Stella ha affermato di voler puntare al quarto posto nel Mondiale costruttori, ma parallelamente vuole far crescere la squadra in modo da poter puntare al titolo nell'arco di tre stagioni.

Anche quest’anno la livrea rimane simile a quella del Mondiale 2022, con l’arancione come colore predominante della monoposto insieme ad inserti neri ed azzurri. Anche in questo caso la scelta di utilizzare inserti neri è dovuta all’obiettivo di ridurre il peso della vettura.

L'Aston Martin in cerca di riscatto nella stagione 2023 di F1

L'Aston Martin inizia la stagione 2023 di F1 con una voglia di riscatto molto elevata dopo deludente Mondiale 2022 che ha visto la scuderia chiudere al settimo posto nella classifica costruttori con 55 punti.

Il team inizia così il suo terzo campionato del mondo in quel progetto quinquennale che dovrebbe portarlo - in prospettiva - a lottare per titolo. Per il momento però la scuderia di Lawrence Stroll vuole cercare di sfidare Alpine e McLaren per centrare come obiettivo il quarto posto nella classifica costruttori, mettendo le basi a quella che dovrebbe essere l'ascesa verso i top team.

Quest'anno a guidare le due monoposto della scuderia ci saranno il canadese Lance Stroll (figlio del proprietario, alla sua settima stagione nella classe regina) e il due volte campione del Mondo Fernando Alonso.