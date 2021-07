La Juventus ha bisogno di cedere alcuni giocatori sia per avere del denaro da investire e sia per avere degli slot liberi per nuovi acquisti. Per questo motivo la società è al lavoro per dare a Massimiliano Allegri una squadra competitiva per i quattro obiettivi stagionali: Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Serie A e Champions League.

Frabotta saluta la Juventus e va all'Hellas Verona

Per quanto riguarda il difensore italiano Gianluca Frabotta, la Juventus sarebbe pronta a chiudere il suo trasferimento a titolo temporaneo all'Hellas Verona. Il terzino classe 1999 l'anno scorso ha avuto un certo spazio tra le file della squadra guidata da Andrea Pirlo, collezionando 17 presenze.

Dopo le visite mediche (che dovrebbero avvenire fra sabato e domenica) il giocatore dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club veronese per una stagione.

Frabotta andrà al club scaligero attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto che però, nel caso un cui si verificassero determinate condizioni, diventerebbe un obbligo.

La Juventus è a un bivio con Dybala: rinnovo o cessione?

Intanto la Juventus deve decidere cosa fare con Paulo Dybala. Il giocatore dovrebbe essere al centro del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, ma ancora non ha rinnovato il proprio contratto col club piemontese, che va in scadenza fra 11 mesi esatti.

L'attaccante argentino viene da una stagione travagliata da vari infortuni e giocata ben al di sotto delle sue qualità, con pochissime reti e poche presenze, tutti fattori che hanno comportato anche alla sua esclusione dalla lista dei convocati della nazionale Argentina per la Copa America, selezione che ha poi vinto il torneo continentale.

L'attaccante argentino attende di trattare il rinnovo con il club bianconero, un rinnovo che però tarda ad arrivare. Qualora il giocatore e la società non dovessero arrivare a un accordo non è da escludere una sua cessione, in modo che il club bianconero possa monetizzare, anziché perdere la Joya a parametro zero a giugno.

Idea Joao Felix per la Juventus

Intanto, specie in caso di cessione di Dybala, viene accostato ai bianconeri Joao Felix, il cui futuro con l'Atletico Madrid sarebbe in bilico.

Il giocatore portoghese è amico e pupillo di Cristiano Ronaldo, anche perchè gioca con lui nella nazionale portoghese, ma non ha convinto nel corso della scorsa stagione con i "Colchoneros".

Per il giocatore classe 1999 la Juventus dovrebbe comunque battere la concorrenza del Manchester City di Pep Guardiola.