Uno dei giocatori dell'Inter più chiacchierati sul mercato questa estate è sicuramente Matìas Vecino. Una cosa abbastanza paradossale se si pensa che il centrocampista uruguaiano ha giocato poco l'anno scorso, essendo stato relegato ai box fino a fine marzo dopo un'operazione al ginocchio. Solo nelle ultime giornate il giocatore è tornato in campo, timbrando anche il cartellino contro la Roma, venendo convocato per la coppa America dal ct dell'Uruguay, Tabarez. Tra le società che avrebbero espresso il loro interesse c'è il Torino, che è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo dopo la cessione di Meité al Benfica.

Torino su Vecino

Il Torino è chiamato alla stagione del riscatto dopo un'annata negativa, che ha visto la salvezza raggiunta soltanto nelle ultime giornate, avendo chiuso al quartultimo posto. I granata hanno deciso di affidarsi a Ivan Juric, che ha disputato due stagioni al di sopra delle aspettative sulla panchina del Verona, raggiungendo in entrambi i casi una salvezza tranquilla, cosa che si è prefissa anche il Toro per la prossima stagione. Il club è alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da regalare al proprio tecnico e tra i nomi accostati ci sarebbe anche quello di Matìas Vecino. Il centrocampista uruguaiano era stato accostato ai granata già l'anno scorso ma l'operazione al ginocchio ha fatto saltare tutto.

Il giocatore ha caratteristiche che sarebbero uniche all'interno della rosa, essendo molto duttile, di gran fisico, bravo negli inserimenti e con qualche gol nelle gambe. Pur avendo giocato soltanto otto partite, di cui gran parte dalla panchina, il classe 1991 nell'ultima stagione con la maglia nerazzurra ha messo a segno una rete e collezionato un assist in campionato.

Discorso diverso in coppa America, dove ha messo insieme un assist in cinque partite con la Nazionale Celeste.

La volontà dell'Inter

L'Inter non sembra voler fare tanto facilmente a meno di Matìas Vecino, visto che il centrocampista piace molto al nuovo tecnico, Simone Inzaghi. Il Torino, dunque, dovrà fare uno sforzo importante per convincere il club meneghino, che lo lascerà andare soltanto per offerte intorno ai 10 milioni di euro.

Occhio anche ad un possibile scambio, con la società nerazzurra che in passato ha chiesto informazioni su Andrea Belotti, essendo alla ricerca di un attaccante in caso di partenza di Lautaro Martinez. Con un conguaglio economico tra i 15 e i 20 milioni, Urbano Cairo potrebbe anche prendere in considerazione l'idea per non rischiare di perdere a parametro zero il suo centravanti, in scadenza di contratto a giugno 2022, con le trattative per il rinnovo che non sembrano decollare.