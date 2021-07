La Juventus, in queste settimane, è al lavoro per provare a rinforzare la sua rosa. Federico Cherubini vuole regalare a Massimiliano Allegri un centrocampista e probabilmente un attaccante. Per ricoprire il ruolo di quarta punta la Juventus starebbe pensando a Kaio Jorge. Il giovane brasiliano sembra essere uno degli obiettivi caldi dei bianconeri. A confermarlo è stato il presidente del Santos Andres Rueda: "Stiamo trattando con la Juve per Kaio". Inoltre, il presidente del club brasiliano ha sottolineato la necessità della società carioca di cedere Kaio Jorge per non rischiare di perderlo a zero.

La Juventus punta la stella brasiliana

La Juventus ha un attacco ricco di alternative, ma a Massimiliano Allegri manca un uomo in grado di dare un po' di respiro ad Alvaro Morata. Per questo motivo, Federico Cherubini vorrebbe arrivare a Kaio Jorge. Il giocatore classe 2002 va in scadenza di contratto con il Santos al 31 dicembre 2021. Dunque, la Juventus starebbe pensando di garantire un indennizzo al club brasiliano per poter portare in Italia il calciatore già nel mese di agosto. Della trattativa tra i bianconeri e la società carioca ne ha parlato Andrea Rueda: "Non abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio". Il Santos, però, vorrebbe provare a piazzare il ragazzo classe 2002 già in in questa sessione di mercato per evitare di perderlo a costo zero.

Infatti, tra qualche mese Kaio Jorge sarà libero di andare altrove e per questo motivo la sua cessione sembra obbligata come ha sottolineato lo stesso Rueda: "Non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto". Adesso non resta che attendere di capire se la Juventus e il Santos troveranno un accordo sull'indenizzo da versare per liberare Kaio Jorge in questa sessione di mercato.

La Juventus lavora anche per Locatelli

La Juventus, in queste ore però, non starebbe lavorando solo suo fronte Kaio Jorge. Infatti, Federico Cherubini starebbe portando avanti anche la trattativa per Manuel Locatelli. Il centrocampista classe 98 è il grande desiderio di mercato di Massimiliano Allegri. Ma la trattativa con il Sassuolo sarebbe in una fase di stallo.

Le parti, nelle ultime ore, si sarebbero nuovamente incontrate senza di fatto fare dei passi avanti. Il club neroverde resterebbe fermo sulla sua richiesta di 40 milioni e non vorrebbe un prestito biennale. La Juventus, invece, vorrebbe impostare l'affare su un prestito con obbligo di riscatto fissato solo a determinati obiettivi. Questa soluzione non convincerebbe del tutto il Sassuolo che vorrebbe la certezza di cedere Locatelli. Il club neroverde non chiuderebbe alla possibilità di pestare il giocatore ma le condizioni per l'obbligo di riscatto devono essere facilmente raggiungibili. Dunque, le parti dovranno riaggiornarsi, la volontà comunque di Locatelli sembra essere chiara e vorrebbe trasferirsi a Torino.