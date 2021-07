Nei giorni scorsi è emerso un problema in difesa per il Crotone, che dovrà fare a meno di Giuseppe Cuomo per almeno due mesi, causa infortunio. La dirigenza rossoblù starebbe così valutando l'ipotesi di acquisire almeno due difensori. Uno potrebbe essere Gabriele Ferrarini della Fiorentina, mentre il nome nuovo porterebbe alla Virtus Verona e a Santiago Visentin. Più defilato pare invece Luca Ranieri, sempre della Fiorentina, mentre potrebbe "tornare di moda" il nome di Vladimir Golemic, svincolato dopo la firma con l'Al-Hazem e in cerca di una squadra per la nuova stagione.

Idea Visentin per la difesa

Con cinque difensori in rosa e la volontà del tecnico Francesco Modesto di schierare una difesa a tre uomini il Crotone sarà chiamato ad attingere ancora al mercato estivo. L'infortunio subito da Giuseppe Cuomo contro il Casabona potrebbe portare il club ad acquistare altri due elementi. Il nome nuovo sarebbe quello di Santiago Visentin, difensore classe '99 in uscita dalla Virtus Verona, squadra con la quale ha collezionato 31 presenze nell'ultimo torneo di Serie C.

Un altro profilo gradito ai rossoblù sarebbe quello di Gabriele Ferrarini, difensore della Fiorentina, reduce dal prestito al Venezia, squadra con la quale ha ottenuto la promozione in Serie A.

Simy, sondaggi dall'estero

In attesa di offerte concrete dall'Italia, per Nwankwo Simy alcuni sondaggi darebbero stati fatti da società di Inghilterra e Germania, in particolare dal Tottenham e dallo Stoccarda.

Nelle scorse settimane però Nwankwo Simy avrebbe già declinato un'offerta da parte del Maiorca, volendo rimanere ancora a giocare in Italia e in particolare nel campionato di Serie A.

In caso di una sua partenza gli squali avrebbero pronto l'acquisto a titolo definitivo di Sebastian Musiolik dal club polacco del Rakov.

Crotone, le altre operazioni

Potrebbe sfumare la cessione al Torino di Junior Messias. Per la punta brasiliana il club granata avrebbe offerto prima 7 milioni di euro, rilanciando successivamente a 8 milioni senza però ricevere una risposta positiva dal club rossoblù.

Il Torino potrebbe così virare sull'attaccante Adam Ounas del Napoli, che nello scorso campionato ha giocato in prestito proprio al Crotone.

In uscita ci sarebbe poi l'estremo difensore Gian Marco Crespi, corteggiato dal Renate in Serie C. Ad arrivare a Crotone al suo posto potrebbe essere invece Nikita Contini, attuale terzo portiere del Napoli che andrebbe, di fatto, a prendere il posto da titolare lasciato vacante da Alex Cordaz, passato all'Inter dopo sette stagioni al Crotone.