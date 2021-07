L’Inter in queste settimane tiene d’occhio le varie possibilità che offre la sessione estiva di Calciomercato, con Beppe Marotta che valuta le alternative disponibili.

In particolare la squadra nerazzurra è alla ricerca di esterni, una zona di campo che, soprattutto dopo la partenza di Hakimi, si presenta come quella più indebolita.

La situazione in porta e in difesa

Tra i pali la società nerazzurra può dormire sonni tranquilli, con Handanovic che sarà ancora il titolare indiscusso. Nelle scorse settimane era arrivata anche l’ufficialità di un altro portiere, ovvero Alex Cordaz, ex del Crotone e anche vecchia conoscenza proprio dell’Inter.

Al momento resta da capire il destino di Radu, che sembra orientato a partire. In caso di addio il terzo portiere nerazzurro sarà il giovane Filip Stanković.

Passando alla difesa la situazione è piuttosto tranquilla. De Vrij, Bastoni e Skriniar sono i candidati indiscussi a ricoprire il ruolo di titolari, mentre come sostituti ci sono Ranocchia, D’Ambrosio e Kolarov. Quest’ultimo però appare molto in dubbio, soprattutto dopo i tanti infortuni dello scorso anno e le prestazioni sotto le aspettative. La dirigenza nerazzurra pensa a una possibile alternativa, con Milenkovic e Maksimovic come candidati principali. Per quanto riguarda il difensore della Fiorentina, la società toscana ha fissato il prezzo a circa 40 milioni di euro, rendendo la trattativa molto complicata.

La dirigenza dell’Inter potrebbe valutare possibili colpi a zero.

Il centrocampo

Con l’arrivo di Simone Inzaghi, la società ha blindato da subito Brozovic, che per il nuovo tecnico nerazzurro rappresenta un uomo chiave. Al fianco del regista croato ci saranno senza dubbio Barella e Calhanoglu, con quest’ultimo appena arrivato dall’altra sponda di Milano.

A centrocampo le "riserve" non mancano, con Sensi, Gagliardini e Vidal. In caso di partenza di qualcuno di essi, allora la società potrebbe operare anche in entrata negli stessi ruoli.

Da non dimenticare la situazione Eriksen, con il rientro in campo del danese che non è ancora certo e con tanti punti di domanda sul suo futuro.

Il mercato degli esterni

È proprio sulle fasce che l’Inter ha necessità di operare, con operazioni in entrata e in uscita.

Sulla fascia destra a oggi l’Inter può contare solo su Matteo Darmian, reduce da una stagione eccellente. È proprio qui che dovrà arrivare un colpo importante, con vari nomi sul taccuino di Marotta. Il primo nome monitorato è Hector Bellerín, terzino dell’Arsenal in uscita dal club londinese, che nelle ultime settimane era sembrato in pole per arrivare a Milano. Ma nelle ultime ore è forte il nome di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano del Cagliari che può adattarsi in vari ruoli a centrocampo. Oltre al ruolo di quinto di centrocampo, il jolly cagliaritano può ricoprire tranquillamente quello di mezz’ala.

Rimane da monitorare dunque la trattativa tra Inter e Cagliari.

Sulla fascia sinistra invece, la situazione appare leggermente più complicata. La società nerazzurra al momento può contare su Federico Dimarco, esterno reduce da un’ottima stagione al Verona. Oltre a quest’ultimo, l’Inter deve monitorare la situazione di Perisic. In caso di partenza del giocatore croato la società nerazzurra dovrà operare sul mercato, con Alex Telles che pare in pole per il ritorno a Milano, nonostante la concorrenza della Roma, che lo vorrebbe come momentaneo sostituto di Spinazzola.

Gli attaccanti

Se Lukaku e Lautaro sono intoccabili, è da capire chi saranno i sostituti dei due bomber nerazzurri. Pinamonti pare destinato a partire, mentre Alexis Sanchez dovrebbe restare a Milano come vice Lautaro.

Nelle ultime ore é tornato di moda il nome di Keita Balde, che già negli anni passati era passato dalle parti nerazzurre. Inzaghi sarebbe entusiasta di poterlo riavere, dopo gli anni positivi insieme alla Lazio.