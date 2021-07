La Juventus ha ufficialmente iniziato la stagione 2021-2022 presentando il nuovo staff dirigenziale. Le due novità già annunciate da settimane sono la promozione di Federico Cherubini come direttore sportivo (al posto di Fabio Paratici, diventato direttore generale del Tottenham) e la nomina come amministratore delegato di Maurizio Arrivabene. Per il resto, confermato come presidente Andrea Agnelli e come vicepresidente Pavel Nedved. Proprio il numero due della Juventus ha voluto parlare nello specifico di uno degli argomenti più chiacchierati in tema Calciomercato riguardanti la società bianconera.

Ci si riferisce al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala. L'intesa contrattuale dell'argentino con la Juventus scade a giugno 2022. Di conseguenza c'è necessità di rinnovargli il contratto per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Il vicepresidente della Juventus ha confermato che al rientro dalle vacanze dell'argentino ci sarà un incontro fra l'agente sportivo di Dybala Jorge Antun e la società bianconera per ridiscutere l'eventuale rinnovo contrattuale.

Pavel Nedved sul rinnovo contrattuale di Paulo Dybala

"Paulo Dybala è un giocatore che è all'ultimo anno di contratto, Cherubini ci sta lavorando, siamo in contatto con il giocatore". Queste le dichiarazioni di Nedved in riferimento al rinnovo contrattuale della punta argentina.

Il vicepresidente della Juventus ha poi aggiunto: "Dybala sarà uno dei primi a rientrare dalle vacanze non essendo stato convocato dall'Argentina per la Coppa America. Cherubini è in contatto con il suo agente sportivo Jorge Antun, appena rientrerà si parlerà lì dove abbiamo finito".

La Juventus avrebbe offerto 10 milioni di euro a stagione a Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe offerto a Paulo Dybala un rinnovo contrattuale da 10 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. Un incremento a stagione di circa 2,5 milioni di euro, dato che l'attuale contratto della punta argentina in scadenza a giugno 2022 gli garantisce un ingaggio di circa 7,5 milioni di euro a stagione.

Dybala avrebbe chiesto circa 12 milioni di euro a stagione. Probabile però che possa essere raggiunta un'intesa fra le parti, soprattutto se la volontà è quella di proseguire insieme il rapporto professionale. Un rinnovo contrattuale che non dovrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. A tal riguardo, la stampa portoghese ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale CR7 potrebbe rinnovare il suo contratto con la Juventus spalmando l'attuale ingaggio che percepisce (circa 30 milioni di euro fino a giugno 2022) in due stagioni.