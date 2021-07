La Juventus riprenderà la preparazione estiva alla Continassa. Ci saranno anche Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt, al rientro dalla vacanze post Europeo. Sarà una settimana importante in tema mercato, con il direttore sportivo Federico Cherubini che sta lavorando a diverse trattative. Nelle ultime settimane l'argomento principale è stato il possibile acquisto di Manuel Locatelli. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'incontro decisivo con il Sassuolo. Il giocatore avrebbe già accettato l'offerta contrattuale della società bianconera da tre milioni di euro a stagione.

Serve però trovare l'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista fra Sassuolo e Juventus. Intanto la società bianconera valuta altri importanti rinforzi. Potrebbe arrivare un ulteriore centrocampista in caso di cessione di Aaron Ramsey ed una quarta punta. Il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe chiesto infatti un rinforzo nel settore avanzato che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicinissima all'acquisto di Kaio Jorge.

Kaio Jorge potrebbe diventare un nuovo giocatore bianconero

La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire l'acquisto di Kaio Jorge. Sarebbe il brasiliano il possibile rinforzo per il settore avanzato.

Il giocatore del Santos dovrebbe quindi diventare la quarta punta della squadra bianconera, un'alternativa ai titolari. Il 19enne va in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana. Potrebbe lasciare il Santos per circa 10 milioni di euro. Fino a qualche giorno fa si è parlato di una sua possibile cessione al Milan, ma la società rossonera non avrebbe offerto più di sei milioni di euro per il suo cartellino.

Il Santos avrebbe rifiutato e avrebbe deciso di accettare l'offerta della Juventus. Nelle prossime ore potrebbe esserci la definizione della trattativa per il brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire alcune cessioni importanti. Potrebbero partire Merih Demiral, Gianluca Frabotta, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey.

Il nazionale turco e il terzino sinistro potrebbero finire all'Atalanta. Potrebbe esserci uno scambio di mercato che porterebbe Robin Gosens alla Juventus. Il difensore toscano invece piace a Sarri, che lo considererebbe il rinforzo ideale per la difesa. Il nazionale italiano va in scadenza di contratto a giugno 2022. Proprio per questo potrebbe lasciare la società bianconera. Il centrocampista gallese invece potrebbe trasferirsi in Inghilterra.