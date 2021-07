La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli. Infatti è atteso un altro incontro con il Sassuolo per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Gli emiliani vorrebbero una somma superiore ai 40 milioni di euro, la Juventus invece vorrebbe investire al massimo 35 milioni. Nelle ultime ore però si parla di un possibile approdo di Merih Demiral all'Atalanta per circa 35-40 milioni di euro. Il nazionale turco sarebbe stato individuato dai bergamaschi come rinforzo per la difesa, considerando che Romero sarebbe vicino al Tottenham.

L'argentino infatti potrebbe trasferirsi nella società inglese per circa 50 milioni. L'eventuale somma che arriverebbe con la partenza del difensore Merih Demiral sarebbe quindi utilizzata per l'acquisto del centrocampista Manuel Locatelli, con la Juventus che potrebbe offrire anche i 40 milioni di euro richiesti dal Sassuolo.

L'eventuale cessione di Demiral finanzierebbe l'acquisto di Locatelli

La Juventus potrebbe cedere Demiral all'Atalanta. Una partenza che sarebbe utile anche per finanziare il mercato. Il nazionale turco potrebbe garantire circa 40 milioni di euro, somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto del centrocampista Manuel Locatelli. Già nei prossimi giorni potrebbe tenersi l'incontro decisivo con gli emiliani per il nazionale italiano.

All'Atalanta potrebbe trasferirsi non solo Merih Demiral ma anche Gianluca Frabotta. Il terzino, infatti, sarebbe considerato l'alternativa ideale al terzino sinistro titolare della squadra bergamasca. Il nazionale under 21 italiano ha una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Manuel Locatelli potrebbe non essere l'unico acquisto per la mediana della Juventus. Si valuta infatti un ulteriore rinforzo qualora dovesse essere ceduto Aaron Ramsey.

Il gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra, il suo prezzo di mercato è di circa 16 milioni di euro. Potrebbe arrivare Miralem Pjanic, il giocatore del Barcellona sarebbe considerato cedibile. A confermarlo anche il direttore generale della società catalana in una recente intervista. Potrebbe lasciare la Spagna a parametro zero anche se il giocatore vorrebbe una buonuscita.

Per accettare l'eventuale offerta della Juventus, dovrebbe diminuire l'attuale ingaggio che percepisce al Barcellona di circa 8,5 milioni di euro a stagione. Per quanto riguarda invece il settore avanzato, potrebbe arrivare una quarta punta. Interesserebbe Kaio Jorge, in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021.