Uno dei giocatori che potrebbe infiammare questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Lorenzo Insigne. L'attaccante è impegnato in questo momento con la Nazionale italiana agli Europei e per questo motivo ogni discorso sul suo futuro è rinviato alle prossime settimane. Tutto passerà dal vertice che avrà con il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si discuterà del possibile rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. Senza la classica fumata bianca, però, la sua cessione diventerà probabile e occhio alla permanenza in Italia visto che su di lui avrebbe messo gli occhi il Milan.

Il Milan sarebbe su Insigne

Lorenzo Insigne ha estimatori in tutta Europa e in Italia chi sarebbe pronto a fiondarsi su di lui qualora si aprisse uno spiraglio per il suo addio al Napoli è il Milan. I rossoneri cercano un rinforzo di livello in avanti e l'arrivo dell'attaccante della Nazionale potrebbe far traslocare Ante Rebic al centro dell'attacco, come alternativa a Zlatan Ibrahimovic. Lorenzo il magnifico ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e la trattativa per il rinnovo è tutt'altro che semplice, visto che le offerte fatte dal club partenopeo sono state tutte al ribasso rispetto ai 4,5 milioni di euro percepiti attualmente.

Nei giorni precedenti Aurelio De Laurentiis è stato chiaro sul futuro di Insigne e sul suo rinnovo: "È un prodotto del nostro vivaio, il suo futuro dipende da lui.

Se Lorenzo mi dirà che si è stancato del Napoli e vuole relegarsi altrove per girare l'Europa, allora andare via sarà una sua decisione, non certo nostra". Dichiarazioni che potrebbero essere il preludio di una sua cessione visto che l'offerta per il rinnovo è stata decisamente inferiore rispetto all'ingaggio percepito attualmente.

Il Milan osserva interessato e potrebbe fare un tentativo qualora le trattative per il rinnovo non dovessero decollare.

La possibile richiesta del Napoli

Senza il rinnovo di contratto il Napoli sarà costretto a discutere della cessione di Lorenzo Insigne per non rischiare di perderlo a parametro zero l'anno prossimo. Gli azzurri, però, non concederanno sconti e difficilmente chiederanno meno di 50 milioni di euro per l'attaccante protagonista anche agli Europei con la maglia della Nazionale italiana.

Una cifra importante, ma il Milan potrebbe fare un tentativo e non è escluso che le due società possano anche discutere di uno scambio che veda coinvolto un altro giocatore che sta avendo difficoltà nel rinnovare il contratto in scadenza l'anno prossimo con i rossoneri. Si tratta di Kessié, e anche in questo caso senza il rinnovo prima della fine di questa finestra di mercato bisognerà pensare ad una soluzione alternativa, anche perché l'Inter avrebbe cominciato a muoversi per ingaggiarlo a parametro zero l'anno prossimo.