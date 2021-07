La Juventus, in questa sessione di mercato cercherà di rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico livornese ci sarebbe Manuel Locatelli. La Juventus farà di tutto per accontentare il suo tecnico e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo appuntamento con il Sassuolo per parlare del centrocampista classe '98. Proprio del futuro di Manuel Locatelli ne ha parlato Paolo Bargiggia ai microfoni de 'Il sogno nel cuore' su 1 Station Radio: "La Juventus lo prenderà di sicuro. Il ragazzo ha detto no all'Arsenal".

Il giornalista ha anche parlato del possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic: "Il suo ritorno è stato bocciato dalla società".

Locatelli vuole la Juventus

Manuel Locatelli è il desiderio di mercato della Juventus. La trattativa con il Sassuolo, però, non sarebbe semplicissima visto che la richiesta è di 40 milioni. La Juventus starebbe provando ad abbassare il cash inserendo magari il cartellino di qualche giovane. I nomi al vaglio sarebbero quelli di Dragusin, Felix Correia e Fagioli. Ma al momento non ci sarebbe ancora un accordo. Perciò bisognerà attendere di capire se le parti si verranno un po' incontro oppure no. La volontà dello stesso Locatelli, però, sarebbe chiara e lui vorrebbe vestire la maglia della Juventus.

Della trattativa tra i bianconeri e il Sassuolo ne ha parlato anche Paolo Bargiggia: "La formula è complessa: la Juve sta facendo di tutto per non prenderlo in obbligo di riscatto". Ma il giornalista ha sottolineato che l'operazione tra Juventus e Sassuolo andrà in porto: "Alla fine, la cosa si farà: in un modo o nell'altro.

Non è detto che rientri Dragusin nell'affare". Dunque, adesso non resta che attendere di capire quando la Juventus e il Sassuolo si metteranno seduta intorno ad un tavolo per parlare del futuro di Manuel Locatelli.

Rischio operazione per Arthur

La Juventus, in queste settimane, non si occuperà solo di mercato, infatti, il 14 luglio, la squadra tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione e tra i giocatori presenti al raduno ci sarà anche Arthur.

Il brasiliano non ha avuto impegni con la nazionale perciò sarà fin da subito a disposizione di Massimiliano Allegri. Il numero 5 juventino, negli ultimi mesi, è stato alle prese con un problema alla gamba che gli ha impedito di essere al top della forma. Adesso Arthur ha già ripreso ad allenarsi in vacanza e si sentirebbe molto bene. Però per lui resterebbe il rischio operazione. Infatti, solo quando riprenderà a lavorare con la squadra capirà se sente dolore oppure no. Qualora il problema dovesse ripresentarsi, a quel punto, Arthur potrebbe decidere di operarsi e a quel punto per rivederlo in campo ci vorrebbero circa 2 mesi.