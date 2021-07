L'Inter e la Roma saranno sicuramente protagoniste di questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono chiamati a pensare prima alle cessioni vista la necessità di sistemare i conti e per questo motivo Achraf Hakimi è ad un passo dal Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus inclusi. Il marocchino, però, non sarà l'unico a lasciare Milano dato che, inevitabilmente, arriveranno altre cessioni minori per avere un tesoretto da reinvestire in entrata. E uno dei giocatori che potrebbe rientrare in questo piano è Federico Dimarco, finito nel mirino della Roma dopo il grave infortunio subito da Leonardo Spinazzola agli Europei.

Roma su Federico Dimarco

La Roma, stando a quanto riportato da Sky Sport, avrebbe messo gli occhi su Federico Dimarco. I giallorossi sono costretti a cercare un esterno sinistro di valore sul mercato dopo il grave infortunio subito da Leonardo Spinazzola, che ha subito la rottura del tendine di Achille nel corso del match tra Italia e Belgio, valido per i quarti di finale di Euro 2020, giocata venerdì scorso.

Dimarco è tornato all'Inter questa estate dopo aver giocato un anno e mezzo in prestito al Verona. Un ritorno legato anche al fatto che i gialloblu non hanno esercitato il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro, cercando di strappare uno sconto che i nerazzurri non hanno, dal loro canto, voluto concedere.

Il club meneghino non è sicuro di volerlo lasciare partire e per questo sta pensando se puntare su di lui o se cederlo per fare cassa e realizzare una plusvalenza importante. Come riportato da Sky Sport, comunque, il club meneghino avrebbe già fatto il prezzo del classe 1997, che nell'ultima stagione ha messo a segno ben cinque reti e collezionato tre assist in trentacinque partite di campionato.

La richiesta dell'Inter

L'Inter non ritiene Federico Dimarco incedibile ma lascerà andare l'esterno sinistro solamente per una cifra importante. I nerazzurri, infatti, hanno chiesto alla Roma ben 10 milioni di euro, cifra che gli permetterebbe di realizzare una plusvalenza notevole, essendo un prodotto del vivaio nerazzurro.

Occhio, comunque, anche a possibili scambi visto che nelle scorse settimane il club meneghino ha mostrato nuovamente interesse per il centravanti bosniaco, Edin Dzeko, essendo alla ricerca di un attaccante che possa far rifiatare Romelu Lukaku. Operazione che, però, sarebbe fattibile solo in caso di conguaglio economico a favore dell'Inter vista la diversa età dei due calciatori. Con il tesoretto ricavato, il club nerazzurro si metterebbe alla ricerca di un potenziale sostituto di Dimarco, che oggi sarebbe l'alternativa a Ivan Perisic.