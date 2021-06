L'Inter ha cominciato a muoversi sul mercato in vista di questa estate, soprattutto dopo aver ufficializzato l'arrivo di Simone Inzaghi, nuovo tecnico che ha firmato un contratto biennale, fino a giugno 2023 a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus. I nerazzurri, per ammissione dello stesso presidente, Steven Zhang, punteranno in primis a ridurre i costi e per questo motivo la priorità sarà data alle cessioni per fare cassa. Uno dei giocatori che potrebbe essere molto chiacchierato è il centrale slovacco, Milan Skriniar, tornato ad alti livelli nell'ultima annata.

Uno dei suoi grandi estimatori è José Mourinho, che lo avrebbe chiesto alla dirigenza della Roma per rinforzare il pacchetto arretrato.

Mourinho vuole Skriniar

Una delle novità della Serie A della prossima stagione è il ritorno in Italia di José Mourinho. Lo "Special One" si siederà sulla panchina della Roma, con i giallorossi che hanno deciso di puntare su di lui per raccogliere l'eredità di Paulo Fonseca e provare a tornare ai vertici del campionato. Nell'ultima annata, infatti, i capitolini hanno chiuso al settimo posto, riuscendo solo a raggiungere la qualificazione in Conference League.

Una delle richieste fatte da "Mou" ai propri dirigenti per rinforzare la rosa a sua disposizione, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe Milan Skriniar.

Il centrale slovacco è un vero e proprio pallino del tecnico, che lo aveva richiesto già quando era sulla panchina del Manchester United e su quella del Tottenham l'anno scorso. Gli Spurs fecero un tentativo, andato a vuoto, a causa della distanza siderale tra domanda e offerta. L'Inter lo ritiene un elemento importante ma, vista la situazione economica del mondo del calcio, non può permettersi di ritenere giocatori incedibili, soprattutto dinanzi a proposte fuori mercato.

Il classe 1995, inoltre, è tornato ad alti livelli, ritrovando anche il gol dopo quasi tre anni, avendo messo a segno tre reti in 32 partite di campionato.

La possibile richiesta dell'Inter

Già lo scorso anno l'Inter ha rifiutato la proposta del Tottenham per Milan Skriniar, visto che gli Spurs mettevano sul piatto 35 milioni di euro, a fronte di una richiesta da 50 milioni di euro.

Dopo un'annata ad alti livelli la sua valutazione non può che essere rivista verso l'alto, con i nerazzurri che non sarebbero intenzionati a discutere della sua partenza per un'offerta inferiore ai 60 milioni di euro.

La Roma, comunque, potrebbe avere delle contropartite per abbassare l'esborso economico, come Chris Smalling, che fu bocciato da Mourinho già ai tempi del Manchester United, e Alessandro Florenzi. I due club per ora non sono andati oltre a un "pour parler", ma la trattativa potrebbe entrare presto nel vivo visto che la stima dello "Special One" per lo slovacco è risaputa.