La Juventus il primo luglio ha ufficializzato il nuovo organigramma dell'area sportiva. Vicino ai confermati Andrea Agnelli come presidente e Pavel Nedved come vicepresidente sono stati inseriti come amministratore delegato Maurizio Arrivabene e come direttore sportivo Federico Cherubini. Quest'ultimo ha sostituito Fabio Paratici, diventato nuovo direttore generale del Tottenham. La società bianconera ha ufficializzato però un altro importante addio, quello di David Trezeguet come brand ambassador della Juventus. L'ex punta bianconera di recente è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato del suo futuro professionale.

Ha dichiarato: "Penso che che un ex giocatore come me possa essere utile vicino a un tecnico, un dirigente o un presidente, mi vedo in un ruolo simile a quello che hanno attualmente Zanetti e Maldini rispettivamente all'Inter e al Milan". Trezeguet ha poi parlato di Del Piero e del motivo per cui l'ex capitano non è parte integrante dello staff dirigenziale della Juventus. A tal riguardo ha sottolineato: "Perché Del Piero non è alla Juventus? Non lo so, ma la cosa si può sistemare prendendo un caffè insieme".

David Trezeguet sulla Juventus

L'ex brand ambassador della Juventus David Trezeguet ha spiegato i motivi per cui ha deciso di lasciare la società bianconera. L'ex giocatore ha spiegato che vuole reinserirsi nel calcio che conta in ambito tecnico.

Inoltre ha aggiunto che attualmente ci sono molti allenatori giovani ma mancano dirigenti. Di conseguenza a breve potrebbe esserci un vero e proprio ricambio generazionale fra i dirigenti della società di calcio. In merito invece alla Juventus e alle sue scelte di mercato degli ultimi anni, Trezeguet ha dichiarato: "L'errore è stato lasciar andar via Coman, il più grande acquisto è stato quello di prendere Cristiano Ronaldo".

Proprio l'arrivo della punta portoghese è stato inaspettato in quanto la Juventus è sempre stata vista come una società attenta al bilancio societario. Ha poi voluto elogiare CR7 ma in generale i giocatori che risolvono le partite. Ha infatti sottolineato: "Ci sono giocatori che ti fanno vincere, non puoi averli contro, Cristiano Ronaldo ti fa vincere, Dybala anche".

David Trezeguet e il calcio italiano

L'ex punta della Juventus David Trezeguet ha spiegato anche i motivi per cui le squadre italiane (fra cui anche la Juventus) faticano in Europa. Secondo il francese è un problema di mentalità in quanto in Italia ci si difende troppo bassi. Proprio per questo, secondo Trezeguet, per la Juventus sarebbe stato più utile affidarsi ad un allenatore straniero. L'ex giocatore ha aggiunto che i grandi tecnici come Guardiola e Klopp costano, inoltre gestiscono il mercato e questa cosa in Italia non piace. Infine, l'ex calciatore ha sottolineato che Allegri avrà molte responsabilità visto il suo ruolo manageriale e non solo da tecnico.