La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire il suo primo acquisto a centrocampo. Si aspetterà probabilmente la fine degli Europei ma la società bianconera sta trattando l'arrivo di Manuel Locatelli. Il giocatore del Sassuolo sarebbe il preferito per la mediana per motivi anagrafici ma anche per le sue caratteristiche tecniche. Il tecnico Massimiliano Allegri infatti potrebbe schierarlo in una mediana a due in un 4-2-3-1 ma anche come mezzala in un 4-3-3. Di certo non sarà semplice trattare con la società emiliana che lo valuta almeno 40 milioni di euro.

Nelle ultime ore però si parla di una richiesta di mercato da parte di Massimiliano Allegri alla Juventus. Secondo alcuni rumor, il tecnico toscano avrebbe chiesto l'acquisto di Paul Pogba. Sarebbe il nazionale francese il profilo ideale per portare qualità e fisicità al centrocampo della Juventus. Fra l'altro con un contratto in scadenza a giugno 2022, Pogba potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la società bianconera.

Allegri vorrebbe l'acquisto di Pogba

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri avrebbe chiesto l'acquisto di Paul Pogba. Il nazionale francese va in scadenza di contratto a giugno 2022 e potrebbe decidere di non rinnovare la sua intesa contrattuale con il Manchester United.

Negli ultimi giorni si è parlato di una volontà della società inglese di prolungare il contratto del centrocampista, attualmente in vacanza dopo aver disputato gli Europei con la Francia. La Juventus potrebbe provare ad offrire il cartellino di Cristiano Ronaldo per arrivare a Pogba. Difficile però che il Manchester United possa accettare lo scambio di mercato anche perché da parte della società inglese ci sarebbe la volontà di investire su giovani di qualità.

Il recente acquisto dell'ex Borussia Dortmund Jadon Sancho ne è la dimostrazione.

Il mercato della Juventus

L'eventuale arrivo di Pogba alla Juventus rimane però molto difficile per i costi importanti fra cartellino e ingaggio del giocatore. La valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro, inoltre il francese ha un ingaggio pari a 16 milioni di euro a stagione.

Più probabile che la società bianconera possa acquistare un profilo giovane come Manuel Locatelli ed un altro centrocampista di qualità bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni. L'occasione potrebbe arrivare dalla Spagna, con il Barcellona che sarebbe pronto a cedere in prestito Miralem Pjanic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la società catalana vorrebbe addirittura concedere il parametro zero al centrocampista visto anche il pesante ingaggio che percepisce (circa 7 milioni di euro a stagione).