La Juventus nei prossimi giorni cercherà di capire quali sono le intenzioni di Cristiano Ronaldo per il futuro. Al momento non ci sarebbe nulla di concreto e per ora CR7 dovrebbe restare in bianconero. La Juventus, comunque, sarebbe pronta ad ogni evenienza. Del futuro di Cristiano Ronaldo ne ha parlato anche Luca Marchetti esperto di mercato: "Ronaldo non ha fatto sapere alla Juve di andare via". Dunque, il giornalista ha confermato che al momento non ci sarebbe nulla di concreto anche se non esclude che CR7 possa trovare una soluzione che possa dargli nuovi stimoli.

Il mercato gira intorno a Cristiano Ronaldo

La Juventus, in questa sessione di mercato, avrebbe due strategie: la prima prevede una permanenza di Cristiano Ronaldo e in questo caso serviranno acquisti mirati per puntellare la rosa. In caso di addio di CR7, invece, si dovrebbe intervenire con maggiore forza soprattutto in attacco. Delle strategie di mercato della Juventus ne ha parlato anche Luca Marchetti: "La Juve farà Locatelli o un altro centrocampista con le sue caratteristiche e un attaccante per andare a completare il reparto". Dunque, la Juventus cercherà solo due giocatori capaci di rinforzare la rosa, uno in mezzo al campo e poi un centravanti che possa alternarsi con Alvaro Morata. Mentre in caso di addio di Ronaldo, Luca Marchetti ha spiegato che le strategie di mercato potrebbero cambiare: "Se non ci sarà Ronaldo si farà un’operazione di un determinato livello".

Pellegrini verso la permanenza

La Juventus, però, non starebbe pensando solo al futuro di Cristiano Ronaldo. Infatti, la società sta valutando anche i calciatori che rientreranno dai vari prestiti: tra questi ci sono anche Mattia De Sciglio e Luca Pellegrini. I loro destini dovrebbero essere ben diversi. Infatti, De Sciglio dovrebbe lasciare nuovamente la Juventus, mentre Luca Pellegrini potrebbe guadagnarsi un posto nella Juventus.

Il ragazzo classe 99 potrebbe diventare il vice di Alex Sandro e la Juventus starebbe valutando seriamente di poter tenere in rosa Pellegrini. Ovviamente l'ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri che dovrà decidere se confermarlo oppure no. In uscita, inoltre, ci sarebbe Gianluca Frabotta: il giocatore ha fatto il vice di Alex Sandro nella passata stagione, ma la sua avventura alla Juventus potrebbe essere alle battute finali.

Inoltre, la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un vice di Wojciech Szczesny. Al momento la società starebbe valutando diversi profili ma attenzione al nome di Salvatore Sirigu. Il portiere azzurro potrebbe svincolarsi dal Torino perciò il club bianconero potrebbe prenderlo a costo zero.