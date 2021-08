Il Milan sarebbe pronto a piazzare l’accelerata decisiva per Yacine Adli, centrocampista del Bordeaux di 21 anni. Stefano Pioli ha chiesto alla società un giocatore di qualità per la sua mediana e Maldini avrebbe subito trovato nel giocatore francese l’uomo giusto.

Se dovesse arrivare il transalpino si spalancherebbero le porte per l’addio, in prestito, di Pobega, con la Sampdoria in prima fila fra le squadre interessate. Il giocatore, prodotto del settore giovanile rossonero e dedica da una brillante annata allo Spezia, è stato provato nel centrocampo a due ma non sembra aver convinto del tutto Pioli.

Le sue caratteristiche di mezzala pura infatti non sarebbero facilmente adattabili al modulo rossonero.

Yacine Adli si avvicinerebbe al Milan

Un problema che invece non avrebbe Yacine Adli. Il ventunenne è infatti un centrocampista centrale di grande qualità che è spesso stato utilizzato nel Bordeaux da mezzala destra per la sua capacità di accelerare in mezzo al campo. L’ottimo tocco di palla, la buona visione di gioco, oltre ad una capacità di passaggio preciso sia sul lungo che sul corto, ne fanno un alter ego di qualità di Kessié. Le doti tecniche potrebbero anche portarlo a giocare come trequartista.

Le ultime notizie sono decisamente positive per il trasferimento a Milano del ragazzo. Secondo i rumors infatti i dirigenti rossoneri avrebbero già trovato l’accordo con il giocatore sulla base di un contratto fino al 2025 con opzione anche per la stagione successiva.

Un bel passo avanti perché con la volontà del giocatore di trasferirsi in Italia, Paolo Maldini avrebbe un’arma in più per convincere il Bordeaux a cedere il proprio gioiello.

La trattativa con il Bordeaux

Il club francese per ora sta facendo resistenza, consapevole anche del fatto che Arsenal e Tottenham hanno messo gli occhi su Adli. Insomma i transalpini sperano di far scattare l’asta per il centrocampista in modo da incassare più possibile.

Il Milan però difficilmente parteciperà a una trattativa con dei rialzi di prezzo. Quindi l’offerta rossonera non dovrebbe essere di 10 milioni subito, come richiesto dal club francese, ma di una cifra iniziale da versare subito a cui aggiungere poi altri milioni con dei bonus.

I soldi per Adli potrebbero arrivare dalla cessione di Castillejo, che sembra ormai molto vicino al Getafe.

Senza contare che le casse rossonere sono state rimpinguate anche dall’addio di Hauge, finito pochi giorni fa in Germania.

In parallelo con l’affare Adli continua anche la ricerca del trequartista, con la pista Ilicic che sembra essersi raffreddata improvvisamente. Difficile arrivare a James Rodriguez, il sogno resta Isco del Real Madrid.

Nel frattempo nei prossimi giorni si potrebbe concretizzare l’arrivo al Milan di Alessandro Florenzi dalla Roma, con i giallorossi manca ancora l’accordo sulla formula, ma ci sarebbe la volontà di tutte le parti in causa di chiudere l’affare.