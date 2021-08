Manca ormai poco all'inizio del campionato e le squadre si stanno muovendo per rinforzarsi. La Juventus deve ancora completare la rosa con due acquisti a centrocampo, i nomi sono sempre quelli di Locatelli e Pjanic. Dybala è ormai vicino a rinnovare fino al 2025. Si punta tutto su Rugani e Dragusin per la difesa.

Locatelli resta il primo nome per il centrocampo, manca l'accordo con il Sassuolo

Dopo avere messo a segno il primo colpo di mercato, la Juventus cerca di piazzare altri due innesti. Gli obiettivi principali per il centrocampo sono Manuel Locatelli e Miralem Pjanic.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset nell' edizione odierna, per il centrocampista del Sassuolo siamo arrivati alla cifra di trentacinque milioni, e tutto sembrerebbe andare verso la chiusura positiva della trattativa: il giocatore vuole restare in Italia, non essendo disposto ad andare in Premier dove Arsenal e Liverpool lo stanno monitorando da diverso tempo.

Con l'eventuale partenza di Ramsey, tutto dovrebbe essere più semplice, anche se il gallese vorrebbe restare per giocarsi il posto, in vista della prossima stagione.

Pjanic è il secondo obiettivo per il centrocampo, intesa con il bosniaco

L' altro nome sul taccuino di Cherubini è quello di Miralem Pjanic, il bosniaco non ci penserebbe due volte a tornare a Torino, dato che con Allegri aveva avuto un ottimo feeling.

Il problema, però, riguarda l'ingaggio del centrocampista: il Barcellona non esiterebbe infatti a farlo partire a costo zero, dato che deve alleggerire il monte ingaggi, ma il centrocampista guadagna sei milioni e mezzo. Troppi per la Juventus. Se il giocatore è disposto a ridursi almeno di due milioni, si potrebbe chiudere a breve l' operazione.

Secondo il Mundo Deportivo, entro il quindici agosto Pjanic potrebbe essere un nuovo giocatore della Juventus.

Il rinnovo di Paulo Dybala, intanto, pare essere questione di ore, e già nella giornata di oggi potrebbe esserci la fumata bianca. L'attaccante argentino, infatti, dovrebbe continuare la sua avventura con la maglia della Juventus fino al 2025 con opzione per un altro anno, andando a percepire dieci milioni più bonus.

In attacco non dovrebbero esserci altre operazioni, Kaio Jorge, sarà a disposizione per l' esordio in campionato contro l' Udinese. Il brasiliano farà rifiatare Morata, dando un alternativa in più ad Allegri da utilizzare nell'arco dell'intera stagione

Dopo aver ceduto Demiral all' Atalanta, in difesa non verrà fatto alcun inserimento nuovo, si punterà tutto su Rugani e sulla crescita del giovane difensore Dragusin.

La nuova Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe giocare così: Sczesney, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Locatelli, Arthur, Chiesa, Morata, Dybala, Ronaldo.