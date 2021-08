La Juventus, in queste ore, proverà a chiudere per Manuel Locatelli. Infatti, i bianconeri incontreranno il Sassuolo per cercare un accordo: al momento resta una certa distanza tra le parti, ma l'obiettivo sarebbe quello di arrivare a una fumata bianca. Infatti, Locatelli vorrebbe approdare in bianconero e la Juventus vuole arrivare al giocatore.

Il centrocampista classe '98 resta il primo obiettivo di mercato per i bianconeri. Per questo motivo, si cercherà di trovare un accordo, altrimenti Federico Cherubini potrebbe cercare un'alternativa, puntando ad esempio a Miralem Pjanic.

La Juventus cerca di sbloccare l'affare Locatelli

Per la Juventus sono giorni molto caldi e che la società sta cercando di rinforzare la sua rosa. I bianconeri in queste ore cercheranno di trovare un'intesa con il Sassuolo per Manuel Locatelli. La Juventus, fino ad ora, ha chiesto il giocatore in prestito con diritto di riscatto: la cifra totale stabilita dalla Vecchia Signora è di 25 milioni. Mentre il Sassuolo sarebbe fermo sulla richiesta di 35 milioni. Insomma, non resta che attendere di capire se le parti si verranno incontro oppure no.

La sensazione, però, è che questa settimana, in un verso o in un altro possa essere decisiva. Perciò la Juventus sta tenendo vive delle piste alternative.

In particolare i bianconeri sarebbero sulle tracce di Miralem Pjanic. Il bosniaco potrebbe arrivare anche in caso di arrivo di Locatelli, ma a quel punto dovrebbe partire Aaron Ramsey.

Nel frattempo la Juventus è al lavoro anche per il rinnovo di Dybala. Nelle scorse ore è andato in scena un incontro con il procuratore dell'argentino, non resta che attendere di capire se sia stato trovato un accordo oppure no.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Allegri lavora alla Continassa

Massimiliano Allegri, in questi giorni, sta aspettando novità dal mercato, anche perché a centrocampo le soluzioni attualmente a sua disposizione non sono molte. Il tecnico livornese per la prima giornata di campionato non avrà a disposizione Arthur e Weston McKennie, mentre Adrien Rabiot resta in dubbio.

Perciò il possibile arrivo di Manuel Locatelli consentirebbe ad Allegri di avere un opzione in più.

Il tecnico livornese, però, intanto sta pensando all'amichevole contro l'Atalanta. Sabato 14 agosto, i bianconeri affronteranno i nerazzurri all'Allianz Stadium. Per questa partita si rivedrà in campo anche Paulo Dybala. L'argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo e contro l'Atalanta giocherà uno spezzone di partita. Tra i titolari, invece, ci sarà Cristiano Ronaldo, che avrà al suo fianco Alvaro Morata.