Nuova ufficialità in casa Crotone con la cessione del centrocampista Jacopo Petriccione al Pordenone. Gli squali, che potrebbero nelle prossime ore ufficializzare la cessione di Nwankwo Simy alla Salernitana, sarebbero pronti a chiudere la trattativa con il Napoli per l'estremo difensore Nikita Contini. In entrata i rossoblù starebbero valutando il profilo del centrocampista Filippo Ranocchia della Juventus U23 e dello svincolato Claudio Terzi, ex difensore dello Spezia.

Crotone, Terzi nome per la difesa

Un profilo di esperienza che potrebbe fare al caso del Crotone è quello di Claudio Terzi.

Il difensore, in uscita dallo Spezia dopo sei stagioni, sarebbe alla ricerca di una nuova avventura. Gli squali avrebbero soffermato la loro attenzione sul calciatore nativo di Milano, inserendolo nella lista dei possibili rinforzi della finestra di contrattazioni estive. Nell'ultima stagione di massima serie per Claudio Terzi con la maglia dello Spezia sono giunte 22 presenze arricchite anche dalla gioia di 1 gol. Un profilo con esperienza, un calciatore che potrebbe favorire la ricostruzione del reparto difensivo degli squali.

Petriccione ceduto al Pordenone

Si è ufficialmente conclusa l'avventura a Crotone del centrocampista Jacopo Petriccione. L'ex calciatore del Lecce, arrivato la scorsa estate a titolo definitivo, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Pordenone.

Ad annunciarlo lo stesso club calabrese con una nota: "“Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, al Pordenone Calcio le prestazioni sportive del calciatore Jacopo Petriccione". In uscita si attenderebbe solamente l'annuncio ufficiale da parte di Crotone e Salernitana per il trasferimento di Nwankwo Simy, attualmente già nella città campana per lo svolgimento delle visite mediche e della firma del contratto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Contini in arrivo a Crotone

A difesa della porta dei rossoblù dovrebbe arrivare l'estremo difensore Nikita Contini. Il calciatore del Napoli, dopo avere svolto il ruolo di terzo portiere, dovrebbe passare in prestito al Crotone per ricoprire il ruolo da titolare, subentrando all'ex capitano Alex Cordaz. Nei giorni scorsi gli squali avevano anche sondato Wladimiro Falcone della Sampdoria, abbandonando l'interessamento a seguito della mancata volontà da parte dei blucerchiati di privarsi del loro portiere.

In uscita rimarrebbero inoltre il difensore Luca Marrone sul quale ci sarebbero Monza e Bari, l'attaccante Emmanuel Riviere corteggiato da Ascoli e Vicenza e il centrocampista Niccolò Zanellato che piacerebbe al Monza.