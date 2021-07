Tutti fermo ma solo apparentemente nel mercato estivo del Crotone. La società calabrese, che ha ufficializzato nei giorni scorsi il tesseramento del difensore Ionut Nedelcearu, continuerebbe a vagliare il mercato alla ricerca dell'occasione giusta per rinforzare la rosa. Tra i profili al vaglio della dirigenza ci sarebbe il centrocampista Gennaro Acampora, svincolato dopo la recente esperienza allo Spezia.

In uscita sarebbe invece il centrocampista Jacopo Petriccione, sul quale si sarebbero soffermati due club di Serie B.

Crotone, uscite ed entrate a centrocampo

Con l'addio dei giorni scorsi di Luca Cigarini il Crotone potrebbe acquisire un nuovo elemento a centrocampo. Nella lista dei possibili nuovi arrivi degli squali sarebbe finito lo svincolato Gennaro Acampora, elemento che dopo sei stagioni ha da poco salutato lo Spezia e sarebbe alla ricerca di una nuova squadra. Per lui nell'ultimo campionato di Serie A sono giunte 18 presenze, per lo più da subentrato.

In uscita sarebbe invece il centrocampista Jacopo Petriccione, calciatore che sarebbe un profilo gradito da due club del torneo cadetto come Pisa e Benevento.

Idea Falcone per la porta

In attesa di valutare i tre portieri già presenti in rosa, il Crotone continuerebbe a seguire il profilo di Wladimiro Falcone, di rientro alla Sampdoria dopo l'esperienza più che positiva al Cosenza: il poco spazio che si preannuncia in Liguria potrebbe convincerlo a sposare una nuova causa.

Oltre al Crotone a interessarsi al portiere sarebbe stata la Ternana che, così come il Crotone, aveva recentemente seguito pure il profilo di Andrea Paleari, portiere passato però nei giorni scorsi dal Genoa al Benevento.

Per fare eventualmente spazio all'arrivo di Wladimiro Falcone il Crotone potrebbe decidere di mandare a giocare in prestito Gian Marco Crespi, per il quale avrebbero effettuato sondaggi il Renate e il Padova in Serie C.

Le altre operazioni

Non solo acquisti ma anche cessioni all'orizzonte per il club crotonese. Sul mercato rimarrebbero gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. Per il nigeriano sarebbe in programma un incontro con la Salernitana, anche se su di lui ci sarebbe anche il Monza. La punta brasiliana, invece, rimarrebbe un profilo gradito al Torino e alla Fiorentina.

Nessuna novità invece sulla cessione di Niccolò Zanellato. Per il calciatore non sarebbero arrivate offerte concrete dalla Serie A, quindi si starebbe facendo strada la possibilità di rimanere ancora una stagione in Calabria.

In difesa si andrebbe verso la conferma di Luca Marrone, corteggiato nei giorni scorsi dal Monza.