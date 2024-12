Secondo quanto riferito dal giornalista Gianni Balzarini sul proprio canale Youtube, Alessandro Del Piero potrebbe tornare nella Juventus solo se la società bianconera gli concedesse un ruolo operativo a tutti gli effetti. Balzarini ha poi parlato del Calciomercato e dell'accostamento alla formazione piemontese del difensore Luiz Felipe.

Balzarini: 'Del Piero continua a mandare messaggi ma tornerebbe solo per un ruolo operativo'

Il giornalista sportivo Gianni Balzarini ha parlato sul proprio canale Youtube della Juventus e di un argomento sempre caldo alla Continassa, quello del possibile ritorno di Alessandro Del Piero: "L'ex capitano continua a mandare segnali, lo ha fatto anche recentemente dicendo che la Juve è casa sua, Torino, la sua città, etc...

ma semmai un giorno tornasse alla Juve lo farà solo per avere un ruolo operativo. Cosa significa un ruolo operativo? Avere un potere decisionale. Cioè non andrebbe mai mai a fare l'uomo immagine, l'ambasciatore o cose simili".

Balzarini ha continuato: "Non ha bisogno di essere nominato ufficialmente ambasciatore della Juve nel mondo perché lo è già ma non opera ufficialmente per la società. Quando Del Piero mette la faccia in televisione parla la Juve, quando lo incontri per strada incontri per strada La Juve, quando fai un selfie con lui, fai un selfie con la Juve e quindi è chiaro che questo ruolo lo svolge già di fatto e lo svolgerà per sempre. Il discorso è diverso e sta nel dargli un ruolo operativo, un potere decisionale, la possibilità di relazionarsi quotidianamente con la realtà Juventus in una configurazione più vicina all'area tecnica in pratica la possibilità di avere un contatto diretto con i giocatori".

Sul mercato infine Balzarini ha sottolineato: "Irrompe il nome di Luiz Felipe, ex Lazio, per quanto riguarda la difesa. anche se l'obiettivo principale dovrebbe essere Hancko. La situazione si è spostata da Skriniar perché semplicemente Il PSG non apre al prestito con diritto di riscatto. Non ha aperto a questa soluzione".

Juventus, i tifosi rispondono a Balzarini: 'E' più bianconero Del Piero che Motta, Giuntoli e Ferrero messi assieme'

Le parole di Balzarini hanno catturato l'attenzione di tantissimi tifosi sul web. "La Juventus dovrebbe corrispondere ad Alex un mensile solo per il fatto che vada in una trasmissione ogni tanto, rappresenta più la Juventus un Del Piero che Motta, Giuntoli, Ferrero tutti assieme", sostiene un utente su Youtube.

Un altro poi aggiunge: "Se la società Juve fosse una società seria lo avrebbe già richiamato da tempo perché lui è l'unico che può fare da collante tra la squadra e la dirigenza è l'unico che può trasmettere la juventinità ai calciatori e anche all'allenatore. Perché Del Piero è unico".