Tutto fermo ma solo apparentemente nel mercato estivo del Crotone. La dirigenza rossoblù starebbe per concludere alcuni colpi in entrata per aumentare esperienza e qualità alla rosa della squadra.

Un rinforzo sulla corsia esterna potrebbe essere Raffaele Pucino, a centrocampo circola il nome di Birkir Bjarnason, mentre in attacco dal Monza potrebbe arrivare Mirko Maric.

Idea Pucino per il Crotone

Sulla corsia esterna il Crotone potrebbe accogliere l'esperto Raffaele Pucino. Il calciatore nativo di Caserta, conclusa la sua avventura all'Ascoli, sarebbe stato sondato dagli squali, ma anche da altri due club del torneo cadetto, come Ternana e Perugia.

Sempre sulla fascia gli squali starebbero trattando concretamente con il Sassuolo per il prestito di Marco Sala, rientrato dall'esperienza alla Spal.

Crotone, Bjarnason potrebbe arrivare a centrocampo

Per mister Francesco Modesto nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un rinforzo di categoria. Si tratterebbe del centrocampista Birkir Bjarnason, ex Brescia. Il calciatore, autore di una buona stagione con 26 presenze e 6 reti con le Rondinelle, sarebbe pronto a legarsi con un contratto biennale alla formazione rossoblù. Si tratta di un elemento di categoria, abile sia in fase di impostazione che di interdizione, oltre che un valore aggiunto davanti alla porta avversaria.

Con il suo arrivo potrebbe sbloccarsi la cessione di Jacopo Petriccione seguito da Pisa, Benevento e Vicenza.

Possibile scambio Marrone-Maric

Un'operazione che potrebbe sbloccarsi è quella intavolata da Crotone e Monza per la cessione ai biancorossi del difensore Luca Marrone in cambio dell'attaccante Mirko Maric.

La punta, che nell'ultima stagione ha collezionato 15 presenze siglando una rete, andrebbe a rinforzare l'attacco degli squali, in attesa delle cessioni di Nwankwo Simy e Junior Messias.

Sarebbe calda in entrata anche la pista Sebastian Musiolik del Rakow, calciatore che ha già militato in Italia nello scorso campionato di B con la maglia del Pordenone.

Le altre possibili operazioni

In porta il Crotone potrebbe presto annunciare l'arrivo in prestito di Nikita Contini dal Napoli. Il portiere sarebbe l'alternativa più concreta a Wladimiro Falcone, prima scelta della dirigenza calabrese, interesse che però si starebbe scontrando con la volontà della Sampdoria - titolare del cartellino - di farlo partire ancora per un'altra stagione in prestito.

In difesa si starebbe per chiudere la trattativa con la Fiorentina per il prestito di Gabriele Ferrarini, mentre non dovrebbe arrivare l'altro difensore toscano Luca Ranieri. Sempre in difesa sarebbe inoltre prossimo l'annuncio di Vasile Mogos, svincolato nelle ultime ore dal Chievo Verona.